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Ángel Víctor Torres: "Fernando Clavijo se ha vuelto a equivocar. No había ningún positivo"

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Madrid, 12 may (EFE).- El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha afirmado este martes por la noche que el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, "se ha vuelto a equivocar" al decir que el Gobierno ha ocultado un positivo por hantavirus en el pasaje antes de desembarcar en el puerto de Granadilla (Tenerife). "No había ningún positivo", ha enfatizado.

En una entrevista en el programa 'Hora 25' de la Cadena SER, recogida por EFE, Torres ha asegurado: "Se equivocó, y hoy se ha vuelto a equivocar. Dice que hemos ocultado… ¿el qué hemos ocultado? No había ningún positivo. Yo no he ocultado absolutamente nada y la ministra de Sanidad ha sido clara".

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Según ha explicado, "hubo un ciudadano estadounidense al que se le hacen dos pruebas simultáneas en dos laboratorios, el primero da un positivo no concluyente y el segundo da un negativo. Y hoy las autoridades norteamericanas han dicho que es negativo".

"El contacto con él (Clavijo) ha sido diario -ha continuado Torres-. Todo se rompe en un error que debería reconocer Fernando Clavijo y es cuando anuncia que, ante una reunión complicada en la que se pedía por parte del Gobierno de Canarias que el barco no podía estar hasta más tarde del domingo, pero el protocolo decía que era hasta las 19:00 horas del lunes, él anuncia que no va a permitir el fondeo del barco. Creo que comete un error grave".

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Y se preguntó: ¿Qué hubiese ocurrido si el puerto hubiera sido exclusivamente de competencia del Gobierno de Canarias?. ¿No hubiese fondeado el barco?. ¿Se hubiese dejado en alta mar?. ¿Hubiese seguido ese barco con más posibilidades de contagio durante varios días hasta Países Bajos?. ¿Eso es responder a una situación de emergencia".

El ministro de Política Territorial ha dicho que Clavijo "asegura que había un positivo y no, había un negativo. Está buscando mecanismos para intentar salir de una situación complicada en la que se ha metido él, y lo digo tendiéndole la mano como ministro del Gobierno de España al presidente de Canarias, porque por encima están las instituciones".

A juicio de Torres, "quienes tienen que hablar son los expertos. En situaciones de presión tenemos que decir la verdad, alarmar cuando la situación no es alarmante no es responsable".

"Siempre que está en un aprieto su comodín es atacarme -ha criticado el ministro-. No le voy a permitir que me dé lecciones de amar y defender a mi tierra. Él, el sábado, hace una manifestación que es un tremendo error. Está tardando en decir que se ha equivocado y en volver a la normalidad institucional".

Preguntado por las acusaciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, al Gobierno de abandonarla en una situación de peligro extremo en México, se ha mostrado convencido de que el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, "dará la cumplida respuesta.

"Después de haberla escuchado, yo me pregunto: ¿si tuvo algún problema de seguridad ella o su equipo, llamaron al Gobierno de España, que es el competente para la política exterior de España? ¿Se puso en contacto para manifestar que tenía algún tipo de dificultad?".

"Si lo hizo -ha concluido Torres- y el Gobierno de España no respondió, tendremos que dar cuenta de ello, lógicamente. Pero si no lo hizo y lo que está haciendo es que nos estamos enterando de ello a través de los medios de comunicación, queda bastante en entredicho esa afirmación". EFE

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