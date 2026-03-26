Más de 214.000 migrantes trabajan en España gracias al arraigo, un 40% más que hace un año

Madrid, 26 mar (EFE).- Más de 214.000 personas extranjeras de 16 años o más que cuentan con autorización de residencia por arraigo trabajan en España, lo que supone un 40% más que hace un año, y en su mayoría desempeñan empleos de forma indefinida a tiempo completo en el sector de la hostelería, actividades administrativas, la construcción y el comercio.

Son datos del Observatorio Permanente de la Inmigración del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones relativos a 31 de diciembre de 2025 y divulgados este jueves en un comunicado por el Gobierno, que subraya, en palabras de la ministra Elma Saiz, "la importancia del arraigo como herramienta eficaz para favorecer la integración en nuestra sociedad".

En el primer trimestre del año 2025, había 155.000 personas con arraigo afiliadas a la Seguridad Social, cifra que llegó a casi 180.000 en junio y más de 197.000 en septiembre.

Migraciones destaca que se alcanzó el máximo histórico de la serie en el último trimestre de 2025 con un total de 214.085. La mayoría, el 58%, tienen en vigor una autorización de arraigo familiar, seguidas por las que tienen autorización de arraigo social (21%).

El 46% de estos cotizantes vía arraigo presentaba un contrato indefinido a tiempo completo y las secciones de actividad predominantes fueron la hostelería (17%; 37.036 personas); las actividades administrativas (14%; 29.680); la construcción (13%; 27.734) y el comercio (13%; 27.182).

Con respecto al perfil de las personas afiliadas con autorización por arraigo, predominan los hombres (55%) frente a las mujeres (45%). Estas cifras han aumentado un 38% (31.965 personas más) en el caso de los hombres y un 41% en el de las mujeres (28.180 personas más) en el último año.

La edad media se sitúa en los 36 años, aunque existen diferencias en función de los países de origen. Mientras Pakistán muestra la edad media más baja, con 33 años, las personas afiliadas de Venezuela y Cuba superan los 40 años.

Por nacionalidades, Colombia, Marruecos y Perú son los países de procedencia más destacados en cuanto a número de personas con autorización de residencia por arraigo dadas de alta en la Seguridad Social al finalizar 2025, con el 29%, 14% y 10% respectivamente.

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones destaca que a 31 de diciembre el número de personas extranjeras con una autorización de residencia por arraigo en vigor ascendía a 394.110, lo que supone un incremento del 26% respecto al año anterior.

Este crecimiento consolida la tendencia iniciada tras las reformas normativas aplicadas desde 2022 y reafirma la utilidad del arraigo como mecanismo estable para integrarse plenamente en la economía, cotizar, emprender y participar en la vida social con todas las garantías.

Las personas con autorización de residencia por arraigo representan el 11% del total de autorizaciones en régimen de extranjería.

Las provincias de Madrid y Barcelona concentran el 31% de las personas con una autorización de arraigo en vigor, con 65.816 y 57.553 personas, respectivamente. Le siguen Valencia (6%, 22.226) y Alicante (5%, 20.311).

El Observatorio Permanente de la Inmigración también ha publicado la actualización de la estadística que analiza los datos de los niños, niñas y jóvenes no acompañados y jóvenes que han estado tutelados, de 16 a 23 años, con una autorización de residencia en vigor a 31 de diciembre de 2025.

El Observatorio registra un total de 20.201 personas en este grupo, lo que representa una variación del 15,8% en el último año y del 0,4% en el último trimestre. En cuanto a la distribución por sexo, no se han observado cambios significativos en los últimos datos de 2025, el porcentaje de mujeres es del 6%.

Respecto a su incorporación al mercado laboral, a 31 de diciembre de 2025, el 59% formaban parte del mercado laboral, un porcentaje de afiliación a la Seguridad Social que aumenta hasta el 69% entre las personas jóvenes extuteladas más mayores, entre 18 y 23 años. EFE