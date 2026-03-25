Agenda Informativa de Europa Press para hoy miércoles, 25 de marzo (y 3)

La capital española se convierte en el centro de una variada oferta de actividades culturales y científicas en la jornada de hoy, uno de cuyos ejes principales será la apertura en el Palacio de Gaviria de una exposición dedicada a Salvador Dalí y el inicio de la temporada de conciertos SON Estrella Galicia en el Mercado de los Mostenses a las 19:30 horas. Estas propuestas culturales forman parte de un amplio calendario que, según informó Europa Press, integra encuentros sobre salud femenina, avances tecnológicos, novedades en oncología, así como actividades vinculadas a la innovación en radiología y a la divulgación científica.

En el ámbito sanitario, la agenda de este miércoles prevé a partir de las 9:00 la celebración de la jornada 'Hackeando la brecha' en la Casa Encendida de Madrid, un foro centrado en tecnología, mujer y salud coordinado por Farmaindustria, el Digital Health Validation Center del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau y Fenin. Según consignó Europa Press, esta iniciativa pretende abordar el impacto de la innovación digital en la salud femenina y los retos en la reducción de la brecha de género dentro del ecosistema tecnológico sanitario.

Más adelante, a las 10:00, ViaCare organiza el primer encuentro de su ciclo Desayunos ViaCare en su sede de la calle Menéndez Pidal, donde especialistas y participantes discuten el lipedema desde la alimentación, el tratamiento y el estilo de vida. Este evento busca consolidar el conocimiento en torno a esta patología, así como explorar enfoques terapéuticos y de intervención en base a la experiencia clínica y la evidencia actual.

Avanzando la mañana, Europa Press reportó que a las 10:30 se desarrollarán dos actividades relevantes: en el Espacio Bloke se realizará un encuentro informativo junto a la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) sobre los programas de cribado de cáncer de colon en España, en el que se analizarán los primeros resultados obtenidos a escala nacional y su proyección para la detección precoz de la enfermedad. De manera simultánea, Boehringer Ingelheim convoca a la prensa internacional a una rueda de prensa virtual desde Ingelheim, Alemania, donde los directivos presentarán los datos financieros del último ejercicio y esbozarán tanto la visión estratégica como los principales objetivos de la compañía para el futuro cercano. El acceso se habilita a través de un enlace de registro en la plataforma de streaming, según detalló el medio Europa Press.

Dentro del campo de la radiología, la Sociedad Española de Radiología Médica (SERAM) introduce a las 11:00 su nueva Guía de Renovación Tecnológica 2026 en una presentación a los medios y a la comunidad médica en la sede social de la entidad, ubicada en la calle Alcalá. Según publicó Europa Press, el documento aborda tanto la modernización de los equipos de radiodiagnóstico como las prioridades e inversiones requeridas en este sector hasta 2026.

Ya en la tarde, la Universidad de Granada presentará, a las 16:30, los hallazgos de un estudio científico sobre los efectos fisiológicos derivados de la experiencia Hammam, en un acto celebrado en el reservado de la cafetería del Museo Nacional Thyssen-Bornemisza. Esta investigación, pionera por analizar los beneficios de la tradición del baño árabe en el ámbito académico, suma nuevas perspectivas a la comprensión del bienestar físico y psicológico asociado a estas prácticas. Europa Press destaca que el evento reúne tanto a investigadores como a profesionales del ámbito de la salud y la cultura.

El bloque cultural de la jornada, siempre según Europa Press, cobra especial relevancia desde las 11:00, cuando el Palacio de Gaviria abre una muestra dedicada a la figura de Salvador Dalí, ofreciendo al público la oportunidad de repasar la trayectoria del pintor surrealista. Poco después, a las 11:30, el Teatro Español inicia la función de ‘Tras el ensayo’, obra escrita por Ingmar Bergman donde se plantean las conexiones entre arte, vida, memoria y deseo, temas recurrentes en la producción del autor sueco.

A mediodía, la agenda incluye una entrevista exclusiva con Oriol Rodríguez, autor de la biografía ‘Buscando a Rosalía’, en la que analiza el fenómeno cultural alrededor de la artista y sus influencias. Más tarde, a las 15:00, el Instituto Cervantes acogerá el acto oficial de presentación del ciclo de conciertos Caprichos Musicales en Paradores 2026, propuesta enfocada en la difusión de la música en enclaves históricos. La jornada finalizará con el lanzamiento público de la temporada de conciertos SON Estrella Galicia, que tendrá lugar en el Mercado de los Mostenses a las 19:30 horas, reunión que espera la asistencia de públicos diversos atraídos por la programación musical y la relevancia del ciclo en el panorama cultural madrileño.

Europa Press desglosa así una agenda que combina la divulgación científica, la promoción de la salud, la actualización tecnológica y el disfrute cultural en distintos puntos de la ciudad, reflejando la variedad de propuestas disponibles para distintos perfiles de público a lo largo del día.