Torres ve posible unir Economía y Hacienda y cree que "hay personas" con "perfil político" para sustituir a Montero

Ángel Víctor Torres, al ser preguntado sobre quién podría remplazar a María Jesús Montero tras su salida del Gobierno, indicó que existen perfiles con experiencia política capaces de asumir el liderazgo en las áreas de Economía y Hacienda. El medio Europa Press reportó que, en una entrevista en el programa ‘La Noche en 24 horas’, Torres también planteó la posibilidad de fusionar ambas carteras ministeriales, una propuesta que surge en el contexto de los recientes cambios provocados por el avance electoral en Andalucía.

Según manifestó Torres durante la conversación recogida por Europa Press, la decisión final sobre el futuro de las áreas económicas del Ejecutivo corresponde en exclusiva al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática evitó compartir cuál sería su intuición sobre quién sería el sucesor o sucesora de Montero, señalando que teme pronunciarse por la posibilidad de que la opción sugerida finalmente no se concrete. Torres remarcó que desconoce los planes que Sánchez tiene para resolver la crisis de Gobierno generada tras la decisión de Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, de adelantar las elecciones autonómicas.

En relación con las carteras ministeriales, Europa Press detalla que distintas informaciones han señalado la opción de una unión de Hacienda y Economía, lo que supondría que el ministro Carlos Cuerpo asumiría la responsabilidad de ambas áreas durante el periodo restante de legislatura, que abarca aproximadamente un año y medio. Torres aclaró que, más allá de los distintos escenarios que se manejan, corresponde únicamente al jefe del Ejecutivo tomar la decisión definitiva sobre los cambios.

A lo largo de la entrevista, Torres abordó también el tema de la relación entre la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y el ministro de Economía, Carlos Cuerpo. De acuerdo con lo publicado por Europa Press, el ministro afirmó que la relación entre ambos miembros del Gobierno es buena, aunque reconoció que pueden surgir diferencias debido a que pertenecen a formaciones políticas distintas. Esta declaración ocurre tras las objeciones señaladas por el Consejo de Estado respecto al registro horario, que originaron un nuevo encuentro entre ambos cargos.

El ministro de Memoria Democrática también se refirió a los debates que rodean la memoria histórica en el contexto internacional. Europa Press consignó que, ante el 50 aniversario del golpe de Estado en Argentina y las desapariciones forzadas durante la dictadura militar, Torres expresó la seguridad de que Vox actuará, según sus palabras, “exactamente lo mismo que está haciendo el presidente argentino, Javier Milei”, y cuestionará la cifra de los 30.000 desaparecidos en España durante la Guerra Civil. Torres aseguró: “Indudablemente sí, estoy absolutamente convencido”.

Las declaraciones de Torres adquieren especial relevancia en un momento de incertidumbre sobre la composición del Ejecutivo y la posible reestructuración de áreas clave como Hacienda y Economía, además de la atención que suscitan los debates internos en el Gobierno y las posiciones sobre memoria democrática en el escenario político. El desarrollo de estos acontecimientos dependerá, según detalló Europa Press, de las decisiones que adopte Pedro Sánchez en respuesta a la situación política generada en Andalucía y a las necesidades del Ejecutivo en la etapa final de la legislatura.