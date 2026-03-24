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Asociación de Víctimas Mortales Dana pregunta a Mazón si dirá la verdad a la jueza o "seguirá instalado en la mentira"

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La presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales Dana 29-O, Rosa Álvarez, ha preguntado al expresident de la Generalitat valenciana Carlos Mazón si dirá la verdad ante la jueza de Catarroja en su declaración como testigo o "seguirá instalado en la mentira permanente".

Álvarez se ha pronunciado en estos términos tras la decisión de la jueza que investiga la gestión de las riadas que dejaron 230 víctimas mortales en la provincia de Valencia que ha acordado la citación del 'expresident' como testigo una vez sea firme el auto del TSJCV en el que rechaza asumir la competencia de la causa e investigarle al no ostentar la posición "de garante de un deber u obligación específicos" que exige para ser perseguido, entre otros requisitos, el delito de homicidio por imprudencia.

Así, la presidenta de la entidad ha recalcado que, como testigo, Mazón "está obligado a decir verdad" y se ha preguntado si "lo hará o seguirá instalado en la mentira permanente". "Seremos testigos de una cosa u otra", ha dicho, al tiempo que ha recalcado que las familias respetan la decisión adoptada por la jueza aunque también les ha "sorprendido".

En todo caso, confían en que "el señor que ocupa el escaño 98 (de Les Corts) tenga la honorabilidad que no ha tenido durante estos casi 17 meses y decida aportar luz y verdad a la instrucción". "Las familias de sus víctimas, y digo bien, sus víctimas, nos merecemos conocer la verdad, así como todo el pueblo valenciano", ha sostenido.

"Sinceramente, no es la situación que nosotras las familias consideramos ideal pero no vamos a perder la esperanza de que, en un futuro, este señor pierda el aforamiento y vamos a trabajar en ello, que nadie piense que vamos a desistir", ha advertido.

El objetivo de la asociación es que Mazón "pueda y deba acudir al juzgado como investigado". "Mientras tanto, exigimos que este señor colabore con la justicia en su calidad de testigo", ha expuesto.

En esta línea, la presidenta de la Associació de Víctimes de la Dana 29 d'Octubre de 2024, Mariló Gradolí, se ha reafirmado en la posición de esta entidad, ya expuesta en el recurso de súplica ante el TSJCV, de pedir que no se aplique el aforamiento a Carlos Mazón "para que se le pueda investigar como a cualquier ciudadano".

Al respecto, apunta que en el recurso ya subrayan que existen casos en otras comunidades autónomas como Canarias o Aragón donde no existe la figura del aforamiento. Por ello, ha señalado que en el caso de Mazón el aforamiento como diputado es "una pantomima" porque no acude a votaciones en Les Corts ni está en los plenos pero disfruta de "una garantía procesal del ejercicio de funciones como diputado que no ejerce sino que se beneficia para su protección personal".

Gradolí lamenta que en lugar de asumir responsabilidades políticas --a las que alude el auto del TSJCV-- o que se las pidan desde su partido, a Mazón "le premian subiéndole el sueldo y con un apartamento con vistas al mar" en Alicante como 'expresident'.

A su juicio, es "muy indignante" para todas las personas que el 29 de octubre de 2024 "sufrimos la negligencia y abandono total tanto por el presidente como todo el Consell". Así, ha insistido en que es "justo" que a Mazón no se le aplique el aforamiento "porque no cumple sus funciones como diputado" y continuar aforado "cuando no hace su trabajo es una burla y muy indignante para todos los valencianos".

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