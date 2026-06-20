El veneno de Alice Cooper infecta al Azkena de Vitoria

Javier Domaica

Vitoria, 20 jun (EFE).- El veneno de Alice Cooper infectó este viernes al Azkena Rock Festival de Vitoria con una puesta escena sublime y un sonido magnífico en el mejor concierto de la segunda jornada de la cita vitoriana.

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‘Dangerous tonight’ marcó el ritmo de una noche antológica liderada por un rockero de 78 años que infiltró su veneno en un concierto cargado de riffs, solos y vestuarios que casaban con el guion de un ‘bolo’ que será recordado.

‘Poison’, ‘School’s out’, un guiño a ‘Another Brick in the Wall’ y el cierre con una gran versión de ‘Smell Like Teen Spirit’ de Nirvana y ‘Under my Wheels’ marcaron la segunda noche.

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Evaristo arrastró a todo el público ‘azkenero’. Arrancó con el clásico ‘Salve’ que metió de lleno al público con un sonido muy potente, prácticamente sin descanso.

De hecho, los temas más antiguos con La Polla Récords fueron los que más triunfaron como ‘Estrella del Rock’, ‘Come mierda’ o ‘Ellos dicen mierda’ a pesar de que la voz del rockero alavés no era suficientemente nítida.

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Fue una jornada en la que apareció la lluvia, que obligó a retrasar mínimamente algunos de las primeras actuaciones.

Pero Los Enemigos y Hällas recibieron el aguacero con honores. Los suecos completaron la mejor actuación de la tarde.

Después, ‘Old crow medicine show’ puso a bailar a todo el Azkena con su folk y country desde el profundo Nashville.

Sombreros, banyos, armónicas y todo lo que se pueda imaginar de una banda de puro country rock.

Guiños en euskera y hasta un tema en castellano redondearon una completa puesta en escena. Incluso subieron a cantar a Bridge city sinners.

Sugar no se salió de su carril en un concierto sobrio y en su línea, que también tuvo que batallar con la lluvia.

La voz de Phil Campbell fue el mejor instrumento de ‘The temperance movement’. Su infinidad de registros remataron un ‘bolo’ vocalmente perfecto.

‘Bywater call’ amenizó el vermú en la Virgen Blanca en un día muy rockero.

La céntrica plaza de la capital vasca abrirá el tercer día con ‘The Backyard Casanovas’.

Después, Social Distorsion, Carpenter Brut o Alcalá Norte se subirán a los escenarios del último día. EFE

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