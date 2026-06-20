Espana agencias

Presidente de Olimpia espera que Tim Payne ayude al club a posicionarse como marca global

Guardar
Google icon

Asunción, 19 jun (EFE).- El presidente del Club Olimpia, Rodrigo Nogués, dijo este viernes que el fichaje del mediático defensor Tim Payne, que disputa el Mundial 2026 con Nueva Zelanda, tiene como "idea" fortalecer la marca del equipo paraguayo a nivel global.

"Obviamente para nosotros, no lo vamos a esconder, no lo vamos a negar, (el fichaje) tiene un componente importante en nuestra estrategia de consolidación de marca global, la idea es fortalecer nuestra marca a nivel global", dijo Nogués a periodistas.

PUBLICIDAD

Olimpia hizo oficial el jueves la contratación de Payne, que antes del arranque del Mundial ganó millones de seguidores en las redes sociales tras el reto que lanzó el influenciador argentino Valentín Scarsini, más conocido como 'El Scarso'.

Nogués explicó hoy que el contrato de Payne es por 18 meses e incluye una cláusula que permitiría al equipo tres veces ganador de la Copa Libertadores extender el fichaje por otro año.

PUBLICIDAD

Asimismo, adelantó que el defensor se incorporará al cuadro que dirige el argentino Pablo 'Vitamina' Sánchez una semana después del fin de la Copa del Mundo.

El club neozelandés Wellington Phoenix, que disputa la liga australiana, conserva el 30 % de la ficha de Payne.

Payne debutó el lunes en la máxima cita del fútbol en el empate 2-2 entre Nueva Zelanda e Irán.

Entonces, el jugador de 32 años disputó 78 minutos y cometió una falta en ese partido, en el que no ofreció jugadas destacadas en ninguna de las áreas.

Payne juega habitualmente como lateral derecho, aunque también puede actuar como central, y debutó con la selección con apenas 18 años, convirtiéndose con el paso del tiempo en uno de los jugadores más experimentados del equipo nacional. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El veneno de Alice Cooper infecta al Azkena de Vitoria

Infobae

Raphinha se retira lesionado antes del descanso del Brasil-Haití

Infobae

3-0. Brasil se impone a Haití al descanso con doblete de Matheus Cunha

Infobae

Koeman: "No estamos asustados por Isak y Gyokeres"

Infobae

Nagelsmann defiende a Leroy Sané y advierte sobre la fortaleza física de Costa de Marfil

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Sánchez se pronuncia sobre las joyas de Zapatero en Bruselas y defiende su inocencia: “No se conoce su valor hasta regresar a Madrid”

Sánchez se pronuncia sobre las joyas de Zapatero en Bruselas y defiende su inocencia: “No se conoce su valor hasta regresar a Madrid”

El juez Peinado abre una nueva pieza en el caso Begoña Gómez por un contrato a Barrabés con fondos europeos

Page se ‘rebela’ contra Hacienda: no tendrá “nada que hablar” sobre el modelo de financiación autonómica de Castilla-La Mancha si no retiran “los proyectos” del independentismo

Sumar pide a Pedro Sánchez que presente los Presupuestos y convoque elecciones si son rechazados

La UCO sostiene que la empresa de González Amador facturó 4,4 millones a Quirón en tres años “sin medios necesarios para la prestación de servicios”

ECONOMÍA

Cuándo se cobra la paga extra de verano para jubilados: estas son las fechas previstas por cada banco

Cuándo se cobra la paga extra de verano para jubilados: estas son las fechas previstas por cada banco

La Unión Europea impondrá aranceles a los coches híbridos chinos como medida para frenar el déficit comercial con Pekín

La crisis del combustible de Oriente Medio no intimida a Bruselas: la importación de gas ruso queda prohibida a partir de 2027

Facua denuncia a la teleco de Bertín Osborne por vulnerar cinco leyes: “Cuando llama el usuario, una IA le saluda con un ‘Viva España’”

La casa prefabricada que solo tarda un día en instalarse: tres módulos de madera ensamblados en unas dunas

DEPORTES

Saibari impulsa a Marruecos al liderato del Grupo C tras vencer a Escocia: el resumen y el gol, en vídeo

Saibari impulsa a Marruecos al liderato del Grupo C tras vencer a Escocia: el resumen y el gol, en vídeo

Estados Unidos vence 2-0 a Australia y se clasifica a los dieciseisavos del Mundial 2026: el resumen y los goles, en vídeo

Partidos del Mundial 2026, hoy sábado 20 de junio: hora, estadios y cómo ver en vivo, grupo por grupo

Ayyoub Bouaddi, el niño prodigio que prefirió Marruecos antes que Francia y entiende el fútbol gracias a la física y las matemáticas

Thomas Tuchel gana el pulso a la FIFA tras su enfado con los fotógrafos en el Mundial 2026: “Arruinó mi experiencia”