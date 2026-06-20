3-0. Brasil se impone a Haití al descanso con doblete de Matheus Cunha

Filadelfia (EE.UU.), 19 jun (EFE).- La selección de Brasil vence por 3-0 al descanso a la de Haití, con un doblete de Matheus Cunha y otro gol de Vinicius Júnior, en el partido de la segunda jornada del Grupo C del Mundial 2026 que se disputa este viernes en la ciudad estadounidense.

Cunha fue una de las dos novedades que introdujo el seleccionador brasileño, Carlo Ancelotti, en este duelo. El delantero del Manchester United entró en el lugar de Igor Thiago después de que Brasil no pasase del empate en su debut frente a Marruecos.

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Pese al 3-0, el primer tiempo en Filadelfia dejó una mala noticia para la Canarinha: la lesión de Raphinha, que fue sustituido por Rayan en el minuto 40. EFE

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