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Raphinha se retira lesionado antes del descanso del Brasil-Haití

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Filadelfia (EE.UU), 19 jun (EFE).- Raphinha, extremo del FC Barcelona, se retiró este viernes lesionado en el minuto 40 del partido de la segunda jornada del Grupo C del Mundial 2026 entre las selecciones de Brasil y Haití, que se disputa en Filadelfia.

El 11 de la Canarinha abandonó el césped del Lincoln Financial Field cabizbajo y con cara de preocupación, mientras algunos de sus compañeros se acercaban para darle ánimos.

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El atacante del Barça fue sustituido por Rayan, el brasileño más joven de la convocatoria y jugador del Bournemouth.

Raphinha, discreto en el debut contra Marruecos (1-1), entrenó al margen el martes pasado, aunque al día siguiente y el resto de la semana trabajó al mismo ritmo que el resto con aparente normalidad.

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En la primera jornada, Brasil cedió un gris empate contra Marruecos (1-1), mientras que Haití cayó por la mínima ante Escocia (0-1). EFE

(foto)

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