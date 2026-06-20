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Wyndham Clark acelera en el Abierto de EE.UU. y Rahm se hunde

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Houston (EE.UU.), 19 jun (EFE).- Wyndham Clark reforzó este viernes su liderato en el Abierto de Estados Unidos con un total de siete bajo par y cuatro golpes de ventaja sobre sus primeros perseguidores, mientras que Jon Rahm se hundió tras una segunda ronda de ocho sobre par.

En el difícil campo de Shinnecock Hills, en el estado de Nueva York, Clark firmó otra ronda de alto nivel al entregar una tarjeta de 69 golpes, uno bajo par, tras los 64 impactos del jueves.

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Clark logró tres birdies por dos bogeys este viernes.

Suma cuatro golpes de ventaja sobre el británico Matthew Fitzpatrick, los estadounidenses Xander Schauffele y Sam Stevens y el surcoreano Tom Kim.

Una de las víctimas del campo de Shinnecock Hills fue Rahm, que se despidió de sus opciones al no pasar el corte.

Rahm, que llegaba al tercer 'major' de la temporada en un gran estado de forma, se mantuvo a cuatro golpes del líder, el estadounidense Wyndham Clark, hasta el hoyo cinco, pero a partir del sexto, se desplomó e hizo seis 'bogeys', cuatro de ellos consecutivos y rematados con un doble 'bogey' en el 16.

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El León de Barrika había firmado un dos bajo par en la ronda inaugural, sin error alguno.

El único español que sí pasó el corte fue el malagueño Ángel Hidalgo, que acabó con +3 en el puesto 49, con pocas opciones de acabar entre los mejores.

Como Rahm, se despidieron del campeonato este viernes el catalán David Puig, con +9, y el también malagueño Rocco Repetto, con +17, en su estreno en un 'major'. EFE

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