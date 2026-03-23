La policía lleva a cabo operación contra tráfico de drogas y armas en Cataluña y Andalucía

Barcelona, 23 mar (EFE).- Los Mossos d'Esquadra y la Policía Nacional llevan a cabo este lunes en Cataluña y Andalucía una operación conjunta contra una organización internacional implicada en el tráfico de drogas y armas.

La operación está coordinada por la Europol (Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial) y está previsto realizar más de una veintena de entradas en localidades de Cataluña y Andalucía, según han informado los Mossos.

En Cataluña, la operación policial la llevan a cabo efectivos de la División de Investigación Criminal (DIC) de los Mossos d'Esquadra. EFE