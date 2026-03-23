Bomberos comunican a la jueza de la dana que el parque de Chiva se empezaba a inundar a las 17.50 horas

El informe elaborado por el Inspector Jefe del Consorcio para el Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la provincia de Valencia detalla que la mañana del 30 de octubre, a las 05:00 horas, se remitió un reporte al Inspector Jefe donde se hacía constar oficialmente la inutilización total del parque de bomberos de Chiva tras la gran inundación ocurrida la tarde anterior. El documento especifica que tanto las instalaciones como uno de los camiones autobomba quedaron afectados y fuera de servicio. Esta situación llegó a conocimiento de la jueza de Catarroja encargada de investigar la gestión de la emergencia causada por la depresión aislada en niveles altos (dana), según informó Europa Press a partir del informe consultado.

Según consignó Europa Press, los hechos se desarrollaron a partir de las 17:40 horas del 29 de octubre de 2024, cuando desde el Centro de Comunicaciones y Control del Consorcio de Bomberos de Valencia se solicitó a la dotación de guardia del parque de Chiva que participara en un rescate en la localidad de Cheste. Posteriormente, a las 17:50 horas, el cabo de la dotación de guardia notificó al centro de comunicaciones que el camión autobomba 28612 resultaba inoperativo debido a que el parque comenzaba a inundarse.

El informe enviado a la jueza por parte de Jorge Gil, Inspector Jefe del Consorcio, responde así a la petición formal del juzgado para que se especificara la hora y el modo en que el parque de Chiva quedó inutilizado, así como la vía por la que se comunicó la información y si esta se puso a disposición de los órganos de dirección de la emergencia, como el Centro de Coordinación de Emergencias (CCE) y el Centro de Coordinación Operativa Integrada (CECOPI), informó Europa Press.

Tras la evaluación inicial y confirmada la inutilidad del camión autobomba 28612, la dotación utilizó otro camión, el 28618, con el cual salieron del parque, quedando este vacío de personal. Según reportó Europa Press, a las 19:50 horas la dotación informó que el segundo camión autobomba se había quedado bloqueado en la calle Incolla del polígono industrial de Chiva a causa del nivel del agua en la vía. Ante esta situación, los bomberos comunicaron oficialmente que abandonaban el vehículo y procedían a ponerse a salvo por sus propios medios.

Los efectivos, añade el informe citado por Europa Press, retornaron al parque de Chiva a pie una vez el agua en las calles permitió su desplazamiento, aproximadamente en torno a las 22:00 horas. Al llegar, observaron por las señales en el suelo y el barro acumulado que la instalación había resultado anegada completamente, por lo cual el parque quedó inutilizado para la prestación de servicios.

Tal como publicó Europa Press, en relación a la pregunta sobre si la información sobre la inutilización del parque y de los vehículos se notificó a las instancias superiores, el informe señala que al día siguiente se emitió un documento de situación de daños. Este informe incluyó datos sobre los vehículos, las instalaciones, los equipos y el personal afectados, entre los cuales figuraba la pérdida operativa del parque de Chiva. Dicho informe se trasladó oficialmente al Inspector Jefe a las 05:00 horas del 30 de octubre.

Esta secuencia de comunicaciones y actuaciones, según los documentos revisados, forma parte de la investigación que la jueza de Catarroja lleva adelante sobre la gestión de la crisis generada por la dana. El informe apunta la cronología de los acontecimientos y detalla los procedimientos seguidos por el cuerpo de bomberos ante la emergencia, reportó Europa Press. El envío del informe a la magistrada integra el expediente oficial solicitado por la autoridad judicial con el objetivo de esclarecer los protocolos y flujos de información mantenidos durante la inundación que dejó inutilizado el parque de bomberos de Chiva y una de sus principales unidades de emergencia.