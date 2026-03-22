Lekue, Rego y Guruzeta entran en Athletic; el Betis con Ángel, Llorente y Valentín

Bilbao, 22 mar (EFE).- Iñigo Lekue, Alejandro Rego y Gorka Guruzeta, este último como referencia en ataque, son las novedades que presenta el Athletic Club en once titular para enfrentarse a un Real Betis en el que Manuel Pellegrini ha dado entrada a los defensas Ángel Ortiz, Diego Llorente y Valentín Gómez.

Lekue, Rego y Guruzeta relevan en el equipo inicial a Gorosabel, Jauregizar y Navarro mientras que Ortiz y Llorente, respecto a la cita del jueves contra el Panathinaikos se caen Bellerín, Bartra y Ricardo Rodríguez.

El Athletic juega de inicio con Unai Simón; Lekue, Vivian, Laporte, Yuri; Ruiz de Galarreta, Rego; Iñaki Williams, Sancet, Berenguer; y Guruzeta.

Por su parte, el once bético es el formado por Pau López; Ángel Ortiz, Llorente, Natan, Valentín Gómez; Antony, Amrabat, Marc Roca, Abde; Aitor Ruibal y Cucho Hernández. EFE

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