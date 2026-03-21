Tellado, sobre el decreto de ayudas fiscales: "Llega tarde, llega mal y a cara de perro entre los socios de coalición"

Durante el proceso de aprobación del reciente decreto de ayudas fiscales, miembros del Gobierno central protagonizaron un intenso enfrentamiento que, según describió el secretario general del Partido Popular (PP), Miguel Tellado, se reflejó en la negativa de integrantes de Sumar a participar en la reunión del Consejo de Ministros si el presidente Pedro Sánchez no aceptaba las propuestas impulsadas por Yolanda Díaz. Tal como publicó Europa Press, Tellado atribuyó el retraso de veinte días en la aprobación del decreto a disputas internas que, a su juicio, transformaron el procedimiento político en una confrontación abierta entre los socios de la coalición.

De acuerdo con la información difundida por Europa Press, durante su intervención en la VII Escuela de Formación 'Rafael García-Patos' de Nuevas Generaciones del PP, celebrada en Layos (Toledo), Tellado comparó el ambiente en el Palacio de la Moncloa con un "ring de boxeo", enfatizando la gravedad del deterioro institucional al que asocia los recientes acontecimientos. El dirigente del PP señaló que nunca en el país se había visto, en palabras de Europa Press, "a un gobierno a palos consigo mismo" mientras se desarrollaba un Consejo de Ministros bajo escrutinio mediático.

Miguel Tellado, acompañado en el acto por el presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, y el presidente provincial y alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, sostuvo que el Ejecutivo central no solo tardó semanas en presentar el decreto, sino que optó por adoptar de forma fragmentada lo que definió como medidas originalmente propuestas por el PP. "Han copiado buena parte de las medidas que hace ya unas semanas había presentado el Partido Popular, y las han copiado a medias", afirmó, según consignó Europa Press. El dirigente subrayó su descontento ante lo que describió como un decreto "que llega tarde, llega mal y, como hemos visto, a cara de perro entre los socios de la coalición".

La controversia entre los miembros del Gobierno alcanzó tal punto que, según informó Europa Press, Tellado describió el Consejo de Ministros como un "pressing catch", donde una "auténtica batalla campal" se desató entre facciones internas. Según el secretario general del PP, parte del Gabinete llegó a "secuestrar" la reunión decisiva, lo que califica de "espectáculo" que culminó con ministros atrapando en un pulso al presidente del Gobierno. "Ministros apretándole las clavijas al presidente del Gobierno", destacó Tellado, incidiendo en que la escena resultaba insólita incluso en el contexto político español contemporáneo.

El dirigente popular criticó la solución del presidente Sánchez, quien optó por dividir las medidas propuestas en dos decretos distintos: uno que, en palabras reproducidas por Europa Press, denominó "de derechas", con reducción de impuestos —momento en el que Tellado ironizó, "bienvenido, Pedro, a la 'fachosfera'"— y otro "de izquierdas", en el que según su interpretación “se premia a los okupas por entrar en propiedad privada”. De esta forma, Tellado puso en duda la coherencia política y las prioridades de la coalición en el poder.

En su análisis de la situación, Miguel Tellado consideró que la reacción del Gobierno tras la rebeldía de varios ministros de Podemos debió haber sido el cese de los miembros que, según explicó, se declararon abiertamente en contra de la disciplina estatal. "Un presidente con un mínimo de dignidad ayer hubiese cesado a los ministros de Podemos, a los ministros que se habían declarado en rebeldía", manifestó Tellado, según recogió Europa Press. Sin embargo, el secretario general del PP declaró que tal medida no se ejecutó porque, afirmó, "Pedro Sánchez y dignidad no encajan en la misma frase".

Tellado también cuestionó la imagen pública del presidente del Gobierno, vinculando su autoridad interna con la postura que suele exhibir ante líderes internacionales. "El señor Sánchez que dice enfrentarse como un superhéroe contra Donald Trump, contra Milei, pero le doblaron el pulso un tal Ernest Urtasun, Sira Rego y Yolanda Díaz", expresó el portavoz del PP conforme a lo publicado por Europa Press, planteando dudas sobre el liderazgo y la toma de decisiones dentro del gabinete.

En su intervención, el secretario general del PP insistió en que la tramitación final del decreto de ayudas fiscales no solo resultó tardía, sino marcada por las tensiones y conflictos internos que, en su opinión, terminaron derivando en una normativa basada en propuestas del Partido Popular, lo que calificó como una adopción selectiva e incompleta de sus iniciativas en materia tributaria, de acuerdo con la información recogida por Europa Press.