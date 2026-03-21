Espana agencias

Óscar López, a Feijóo: "Alberto, no te líes, es 'No a la guerra' y sí al escudo social de Sánchez"

El responsable de Transformación Digital reta a la cabeza de la oposición tras advertir sobre el respaldo parlamentario al decreto anticrisis, defendiendo las políticas impulsadas desde el Ejecutivo y la protección económica para hogares y empresas frente al conflicto en Irán

Guardar

Durante su intervención en la Conferencia Sectorial ‘Feminismo es Igualdad’ celebrada en Alcorcón, el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, destacó la postura del Ejecutivo frente a la reciente advertencia del Partido Popular sobre el respaldo parlamentario al decreto anticrisis. El Congreso votará el próximo jueves este decreto, que incorpora medidas fiscales y pretende mitigar las consecuencias económicas derivadas del conflicto en Irán. Según informó Europa Press, el responsable gubernamental defendió las políticas impulsadas por el Consejo de Ministros y las acciones dirigidas a la protección económica de hogares y empresas.

En respuesta pública a Alberto Núñez Feijóo, líder de la oposición, Óscar López envió un mensaje que calificó como “directo y sencillo”, donde señaló: “Alberto, no te líes, es un ‘No a la guerra’ y sí al escudo social de Sánchez”. Así, el ministro replicó a las declaraciones hechas por el Partido Popular el viernes previo, cuando los populares instaron al Gobierno a no dar por sentado su apoyo en la convalidación del decreto anticrisis. Según consignó Europa Press, López insistió en que la decisión del Gobierno busca amparar tanto a las familias como al sector empresarial ante las dificultades asociadas al contexto internacional, en particular ante la escalada del conflicto en Irán.

Profundizando en la postura de los populares, López manifestó durante la conferencia que el PP “es más del ‘Sí a la guerra’ y a no a las medidas para proteger a los españoles”. El responsable de Transformación Digital planteó este contraste para resaltar la diferencia entre la estrategia del Ejecutivo y la actitud de la principal fuerza de la oposición respecto a la respuesta parlamentaria a la crisis. Europa Press reportó que López defendió el consenso alcanzado por el Gobierno para aprobar el paquete de medidas, las cuales, de acuerdo a sus declaraciones, buscan reforzar el “escudo social” frente a la inestabilidad internacional.

El decreto sometido a votación en el Congreso incluye reducciones fiscales relativas al sector energético, en respuesta al impacto económico que genera el conflicto en Irán en los precios de la energía. López subrayó la contradicción que percibe en las críticas de Feijóo al afirmar que “el Gobierno nunca baja impuestos”, cuando, según detalló, el Ejecutivo ha implementado rebajas por un total de 38.400 millones de euros en los sectores de luz y gas. El ministro recalcó que estas medidas se han ejecutado, en palabras de Europa Press, “con el voto en contra del primer partido de la oposición”.

Durante su discurso, Óscar López reiteró que el Gobierno ya había actuado con medidas similares en situaciones de emergencia previas, como ante la crisis derivada de la guerra en Ucrania, frente a las consecuencias del Covid y durante el incremento de los precios de la energía en España. Según publicó Europa Press, el ministro puso en valor el liderazgo del presidente Pedro Sánchez en la gestión de crisis sucesivas y en la aprobación de instrumentos de protección social que, según indicó, han permitido que España destaque por su crecimiento económico y por alcanzar cifras récord de empleo.

Europa Press reseñó que López remarcó cómo las políticas del Gobierno buscan atender tanto el bienestar familiar como el sostenimiento del tejido empresarial en contextos adversos provocados principalmente por factores externos. A juicio del ministro, esas actuaciones han sido centrales para la resiliencia de la economía española frente a desafíos recientes que incluyen tanto la incertidumbre internacional como las consecuencias energéticas derivadas de la geopolítica.

Finalmente, en su intervención en Alcorcón, el titular de Transformación Digital inscribió estas iniciativas dentro de un enfoque de “escudo social”, presentando las rebajas fiscales y otras medidas como una continuación de la estrategia previamente desarrollada por el Ejecutivo ante contextos de crisis, de acuerdo con lo consignado por Europa Press. El enfrentamiento verbal y político entre el Gobierno y la principal fuerza de la oposición se hace patente a pocos días de la votación en el Congreso, donde se decidirá si el decreto anticrisis obtiene la validación parlamentaria necesaria para su aplicación.

Temas Relacionados

Óscar LópezAlberto Núñez FeijóoPedro SánchezPartido PopularAlcorcónEspañaEscudo socialGuerra de IránCongreso de los DiputadosRebajas fiscalesEUROPAPRESS

Últimas Noticias

Orbán señala a Abascal como su "jefe" y dice que es "el mejor líder" que se podría pedir

Orbán señala a Abascal como

Tellado afirma que los ciudadanos de C-LM "no están preocupados" por que haya más diputados sino por tener más médicos

Miguel Tellado asegura que el debate político debe centrarse en reforzar los servicios sanitarios, insistiendo en que la principal preocupación en la región pasa por la contratación de más personal médico y la mejora de sus condiciones laborales

Tellado afirma que los ciudadanos

Óscar López acusa a Ayuso de "amparar al denunciado y acosar a la denunciante" con "Pili y Mili", Serrano y Millán

El líder socialista denuncia ante militantes la gestión de la presidenta madrileña en la crisis institucional en Móstoles, cuestionando el accionar del entorno conservador y advirtiendo sobre la supuesta desprotección hacia quienes presentaron la queja formal

Óscar López acusa a Ayuso

PSE acusa a PP y Vox de instrumentalizar a las víctimas cuando dicen que ETA sigue viva y reivindica el legado de Priede

José Ignacio Asensio critica que ciertos partidos manipulan el dolor de quienes sufrieron atentados y exige reconocer el papel de los socialistas en el fin de la violencia, reivindicando la memoria de Juan Priede en un homenaje en Orio

PSE acusa a PP y

Tellado apremia a Vox a cerrar acuerdos en Extremadura, Aragón y Castilla y León: "Tenemos que entendernos"

Miguel Tellado ha instado a Vox a actuar con rapidez según el deseo expresado en las urnas, subrayando la necesidad de forjar consensos que garanticen el funcionamiento de las regiones donde el Partido Popular resultó vencedor

Tellado apremia a Vox a
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El dilema de una misión

El dilema de una misión de paz en medio de una guerra para los 700 militares españoles en Líbano: “Pasan muchas horas bunkerizados”

106 miembros de la Policía Nacional y la Guardia Civil han sido arrestados o investigados en el último lustro por delitos relacionados con el narcotráfico

Un hombre mata a tiros a su expareja y después se suicida en Zaragoza: la policía confirma que se trata de un asesinato machista

Un 25% de los españoles que intentan obtener una licencia de armas no superan los exámenes

Aterrizan en Madrid los 200 militares españoles evacuados de Irak por la guerra en Oriente Medio

ECONOMÍA

Rafael Alonso, experto en recursos

Rafael Alonso, experto en recursos humanos: “Hay personas que cambian de trabajo por el ‘burnout’ y, después de un tiempo, todo empieza a repetirse”

Adif reconoce que un tramo de 36 metros en la vía de Adamuz no tenía “certificado de calidad”

Cuándo se puede pedir cita telefónica para hacer la declaración de la Renta 2026: estos son los pasos que debes seguir

Cuando la guerra asoma, las medidas anticrisis regresan: el Gobierno resucita por Irán las ayudas del conflicto de Ucrania, pero con 11.000 millones de euros menos

Los salarios crecen en 2025 con los transportistas a la cabeza de la subida en los trabajos a tiempo parcial: cobran el doble que hace seis años

DEPORTES

Cuando “mostrar vulnerabilidad es una

Cuando “mostrar vulnerabilidad es una señal de debilidad”: la salud mental, el partido que el fútbol lleva años perdiendo

Carlos Alcaraz vence a un combativo Fonseca en su debut en el Masters 1000 de Miami

Lío con las casas de apuestas y la Copa África: qué operadores pagarán a los que apostaron por Marruecos

Los porteros visitan cada vez más la enfermería: Courtois, Oblak y Joan García se han perdido más del 20% de los partidos

Las sorpresas y los olvidados de la lista de De la Fuente: desde cuatro caras nuevas al adiós de dos leyendas