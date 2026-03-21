Óscar López, a Feijóo: "Alberto, no te líes, es 'No a la guerra' y sí al escudo social de Sánchez"

Durante su intervención en la Conferencia Sectorial ‘Feminismo es Igualdad’ celebrada en Alcorcón, el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, destacó la postura del Ejecutivo frente a la reciente advertencia del Partido Popular sobre el respaldo parlamentario al decreto anticrisis. El Congreso votará el próximo jueves este decreto, que incorpora medidas fiscales y pretende mitigar las consecuencias económicas derivadas del conflicto en Irán. Según informó Europa Press, el responsable gubernamental defendió las políticas impulsadas por el Consejo de Ministros y las acciones dirigidas a la protección económica de hogares y empresas.

En respuesta pública a Alberto Núñez Feijóo, líder de la oposición, Óscar López envió un mensaje que calificó como “directo y sencillo”, donde señaló: “Alberto, no te líes, es un ‘No a la guerra’ y sí al escudo social de Sánchez”. Así, el ministro replicó a las declaraciones hechas por el Partido Popular el viernes previo, cuando los populares instaron al Gobierno a no dar por sentado su apoyo en la convalidación del decreto anticrisis. Según consignó Europa Press, López insistió en que la decisión del Gobierno busca amparar tanto a las familias como al sector empresarial ante las dificultades asociadas al contexto internacional, en particular ante la escalada del conflicto en Irán.

Profundizando en la postura de los populares, López manifestó durante la conferencia que el PP “es más del ‘Sí a la guerra’ y a no a las medidas para proteger a los españoles”. El responsable de Transformación Digital planteó este contraste para resaltar la diferencia entre la estrategia del Ejecutivo y la actitud de la principal fuerza de la oposición respecto a la respuesta parlamentaria a la crisis. Europa Press reportó que López defendió el consenso alcanzado por el Gobierno para aprobar el paquete de medidas, las cuales, de acuerdo a sus declaraciones, buscan reforzar el “escudo social” frente a la inestabilidad internacional.

El decreto sometido a votación en el Congreso incluye reducciones fiscales relativas al sector energético, en respuesta al impacto económico que genera el conflicto en Irán en los precios de la energía. López subrayó la contradicción que percibe en las críticas de Feijóo al afirmar que “el Gobierno nunca baja impuestos”, cuando, según detalló, el Ejecutivo ha implementado rebajas por un total de 38.400 millones de euros en los sectores de luz y gas. El ministro recalcó que estas medidas se han ejecutado, en palabras de Europa Press, “con el voto en contra del primer partido de la oposición”.

Durante su discurso, Óscar López reiteró que el Gobierno ya había actuado con medidas similares en situaciones de emergencia previas, como ante la crisis derivada de la guerra en Ucrania, frente a las consecuencias del Covid y durante el incremento de los precios de la energía en España. Según publicó Europa Press, el ministro puso en valor el liderazgo del presidente Pedro Sánchez en la gestión de crisis sucesivas y en la aprobación de instrumentos de protección social que, según indicó, han permitido que España destaque por su crecimiento económico y por alcanzar cifras récord de empleo.

Europa Press reseñó que López remarcó cómo las políticas del Gobierno buscan atender tanto el bienestar familiar como el sostenimiento del tejido empresarial en contextos adversos provocados principalmente por factores externos. A juicio del ministro, esas actuaciones han sido centrales para la resiliencia de la economía española frente a desafíos recientes que incluyen tanto la incertidumbre internacional como las consecuencias energéticas derivadas de la geopolítica.

Finalmente, en su intervención en Alcorcón, el titular de Transformación Digital inscribió estas iniciativas dentro de un enfoque de “escudo social”, presentando las rebajas fiscales y otras medidas como una continuación de la estrategia previamente desarrollada por el Ejecutivo ante contextos de crisis, de acuerdo con lo consignado por Europa Press. El enfrentamiento verbal y político entre el Gobierno y la principal fuerza de la oposición se hace patente a pocos días de la votación en el Congreso, donde se decidirá si el decreto anticrisis obtiene la validación parlamentaria necesaria para su aplicación.