Maíllo llama a movilizarse: "Tenemos que hacer sudar la gota gorda a aquellos que quieren boicotear" decreto de vivienda

El reciente avance hacia una prórroga de los contratos de alquiler por dos años y la imposición de límites a ganancias empresariales obtenidas durante periodos críticos como crisis económicas o fenómenos meteorológicos intensos, se presenta en medio de un contexto de fuerte oposición y tensión social. Antonio Maíllo, coordinador federal de Izquierda Unida y candidato de la coalición Por Andalucía a la presidencia de la Junta de Andalucía, instó a la ciudadanía a movilizarse para defender este nuevo real decreto sobre vivienda, según informó Europa Press.

Maíllo planteó que la movilización social resulta imprescindible ante la inminente ratificación del decreto en el Congreso, argumentando que existen grupos que buscan boicotear el acceso a una vivienda digna para la población. Según publicó Europa Press, durante un acto en Málaga realizado junto a representantes políticos como Ovidio Zapico, consejero de Vivienda de Asturias, y Toni Morillas, coordinadora provincial de IU Málaga, Maíllo advirtió: “Tenemos que hacer sudar la gota gorda a aquellos que quieren boicotear ese derecho que supone la garantía de certidumbre, seguridad y tranquilidad” respecto a la vivienda.

El dirigente de Por Andalucía remarcó la necesidad de señalar a quienes, en sus palabras, “consideran que son menos importantes las personas que sufren por precios absolutamente desbordados de la vivienda que otros sectores que necesitan protección social". Subrayó la importancia de la movilización porque, según sus declaraciones recogidas por Europa Press, solo mediante presión social pueden ratificarse medidas que, según él, responden a demandas ciudadanas históricas en torno al acceso seguro a la vivienda.

En el marco de la jornada ‘Casas para vivir, no para especular’, organizada por Por Andalucía, Maíllo recordó que la coalición recientemente presentó el borrador de su programa electoral tras un proceso de consulta con colectivos y organizaciones sociales. Explicó que este programa pretende recoger aspiraciones y prioridades de la ciudadanía, situando la cuestión de la vivienda en el centro de su acción política. El evento puso de relieve que la defensa de la vivienda digna figura como una de las principales prioridades para la plataforma.

De acuerdo con lo publicado por Europa Press, Maíllo valoró positivamente la labor desempeñada por sus colegas de Sumar en el Gobierno, destacando que los logros en materia de política de vivienda derivan de una “voluntad política de hierro”. Insistió en que la demostración de que existen soluciones depende de tratar la vivienda como un derecho y no como un negocio, reiterando que la prórroga de contratos y los topes a los alquileres durante dos años constituyen un ejemplo concreto de esas alternativas viables.

El candidato a la Junta de Andalucía enfatizó que uno de los principales retos no solo pasa por aprobar nuevas normativas, sino por generar un cambio en la concepción de la vivienda, promoviendo el acceso seguro y asequible. Detalló que la coalición Por Andalucía apuesta por que la vivienda deje de ser “uno de los graves problemas en Andalucía”, defendiendo iniciativas para acabar con la especulación y ampliar el parque de vivienda pública a precios asequibles.

Maíllo criticó tanto al Partido Popular como al Partido Socialista, asegurando que ninguno de los dos ha logrado resolver el problema de la vivienda durante sus respectivos periodos de gobierno. Manifestó que existen diferencias profundas con ambas formaciones en materia de políticas habitacionales y recalcó, según Europa Press, que el cambio solo será posible con “apoyo social de quienes consideran que tiene que haber un cambio firme en la política de vivienda”.

En relación a la situación específica en Andalucía, Maíllo sostuvo que la primera condición para avanzar en soluciones pasa por un relevo en el Gobierno regional, acusando a la actual administración de representar intereses especulativos. Afirmó que “lo demuestran diariamente, lo han demostrado boicoteando una ley estatal de vivienda que pondría en una ciudad como Málaga tope de alquiler para convertir los barrios en espacios habitables a precios asequibles”, según consignó Europa Press.

El dirigente también señaló episodios en los que fondos de inversión y propietarios institucionales, definidos por él como “fondos buitres”, impulsan desahucios, citando el caso de Manilva (Málaga) como ejemplo de prácticas que, en su opinión, atentan contra la función social de la vivienda. Maíllo abogó por transformar el uso de viviendas destinadas al alquiler turístico para que puedan integrarse en el parque público y ayudar así a satisfacer la demanda de alquiler asequible en la región.

Según Europa Press, el llamamiento a la movilización se articula también como respuesta a lo que Maíllo describió como “temor de subidas desproporcionadas del alquiler” entre trabajadores, jóvenes y personas en situación vulnerable. Argumentó que la ciudadanía debe implicarse en la defensa de un derecho que, a su juicio, garantiza certidumbre y estabilidad para cientos de miles de habitantes afectados por la escalada de precios. Preguntó abiertamente por la prioridad que la sociedad y las instituciones otorgan a las políticas públicas y sociales, insistiendo en la necesidad de situar la vivienda como prioridad real y operativa.

Finalmente, Maíllo reafirmó que la coalición Por Andalucía posee una batería de soluciones orientadas a frenar la especulación, fortalecer el parque público y reorientar las viviendas turísticas hacia el uso residencial. Según recogió Europa Press, el candidato concluyó que el objetivo radica en transformar el acceso a la vivienda en un derecho efectivo, de modo que las familias trabajadoras puedan habitar sus hogares sin miedo a la inestabilidad ni angustia por los costes.