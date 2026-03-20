La Fiscalía Europea investiga presunto fraude de fondos de la vía de tren de Adamuz donde ocurrió el accidente

El magistrado de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha sido designado como juez de garantías para autorizar las diligencias que lleve a cabo la Fiscalía Europea en la investigación sobre el uso de fondos comunitarios asignados al mantenimiento del tramo ferroviario cercano a Adamuz, Córdoba, donde se produjo un accidente que dejó 46 víctimas mortales el pasado 18 de enero. El caso se centra en posibles irregularidades en la asignación de recursos económicos en el área próxima al kilómetro 318,7 de la línea de alta velocidad entre Madrid y Sevilla, tal como reportó Europa Press con base en información de la propia Fiscalía Europea.

Según publicó Europa Press, la Fiscalía Europea, órgano independiente de la Unión Europea encargado de investigar y perseguir delitos que afecten los intereses financieros comunitarios, abrió una investigación tras detectarse y comunicarse un posible fraude relacionado con los fondos destinados a dicho tramo ferroviario. Aunque el órgano comunitario no ha ofrecido detalles adicionales sobre el alcance o desarrollo de las pesquisas, confirmó que ha solicitado a Adif —el gestor público de infraestructuras ferroviarias— la entrega de toda la documentación relativa a los contratos y expedientes en ese segmento de la red ferroviaria.

Además, el ministro de Transportes, Óscar Puente, divulgó el inicio de la investigación a través de su cuenta en la red social 'X'. Allí compartió un oficio judicial dirigido a Adif, en el que se señala la solicitud de documentación: “La Fiscalía Europea investiga el accidente de Adamuz desde nada más producirse”, expresó Puente, quien también remarcó que este tipo de procedimientos es habitual en situaciones donde se ven implicados fondos europeos. El ministro agregó que, pese a considerarse como una novedad relevante en la agenda informativa, la apertura de este expediente se inscribe dentro de los protocolos establecidos para la supervisión del uso de recursos comunitarios tras incidentes que afectan infraestructuras financiadas de esa forma.

Según consignó Europa Press, la Fiscalía Europea mantiene bajo estricta reserva los detalles del proceso para no entorpecer la labor de investigación y la eventual recolección de pruebas. Este órgano europeo actúa en calidad de fiscalía supranacional ante posibles delitos que perjudiquen la economía de la Unión Europea. De acuerdo con la información disponible, su intervención en este caso responde tanto a la magnitud del accidente como a la necesidad de garantizar transparencia ante el uso y destino de fondos públicos procedentes de Bruselas.

El accidente ferroviario en cuestión ocurrió en el tramo de vía cercano a Adamuz en la provincia de Córdoba, dentro de la infraestructura de alta velocidad que une la capital española con Sevilla. El siniestro dejó 46 fallecidos, lo cual generó desde entonces diversas actuaciones institucionales orientadas a esclarecer sus causas y responsabilidades. Ahora, la vertiente de la investigación abierta por la Fiscalía Europea pone el foco en una posible gestión irregular de fondos adaptados a tareas de mantenimiento en un segmento clave de la red, según informó Europa Press.

La documentación requerida por la Fiscalía Europea corresponde a todos los contratos firmados y los números de expediente asociados a la gestión y ejecución de obras, así como otros trabajos de mantenimiento realizados en el área exacta en la que tuvo lugar el accidente. La labor de recopilación y análisis de estos documentos recae sobre Adif, mientras que el juez José Luis Calama deberá autorizar las diligencias solicitadas, siempre en conformidad con la legislación española y los protocolos de cooperación judicial entre la Unión Europea y las instancias nacionales, detalló el medio Europa Press.

La apertura de la investigación por parte de la Fiscalía Europea se enmarca así en los mecanismos de protección del interés financiero comunitario, que incluyen la vigilancia sobre la correcta utilización de los recursos transferidos a cada Estado miembro para desarrollar y mantener infraestructuras estratégicas. Europa Press indicó que la inclusión del tramo Adamuz en la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla había supuesto la canalización de fondos europeos en distintas fases, orientados específicamente a labores de mantenimiento y mejora de la seguridad ferroviaria.

El proceso de indagación continúa bajo un estricto protocolo de confidencialidad, sin que las autoridades comunitarias o judiciales hayan ofrecido por el momento conclusiones o información adicional acerca de posibles responsables, montos investigados o consecuencias administrativas derivadas de la pesquisa, según reportó el medio Europa Press en relación a los datos proporcionados hasta la fecha por la Fiscalía Europea y el Ministerio de Transportes.