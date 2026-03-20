Abascal acusará a Sánchez en el Congreso de hacer pagar a los españoles la atención sanitaria "de medio mundo"

Santiago Abascal planea interpelar directamente a Pedro Sánchez durante la próxima sesión de control en el Congreso de los Diputados, con la intención de escenificar el desacuerdo de Vox con la ampliación de la cobertura sanitaria gratuita para migrantes en situación irregular, una medida aprobada recientemente por el Gobierno central. De acuerdo con información publicada por diversos medios y detallada por Europa Press, Abascal buscará cuestionar públicamente al jefe del Ejecutivo en torno al uso de los recursos estatales destinados a sostener dicha política sanitaria.

Según consignó Europa Press, la controversia surge a raíz de la aprobación el 10 de marzo de un decreto ley por parte del Consejo de Ministros. Esta normativa garantiza el acceso a la atención médica pública para personas migrantes sin autorización legal en España. El líder de Vox interpretó esta decisión como un uso indebido del sistema sanitario nacional, considerando que a partir de ahora los impuestos de la ciudadanía española financiarán, en sus palabras, la "atención sanitaria de medio mundo".

Tal como reportó Europa Press, Abascal formulará una pregunta directa a Pedro Sánchez en la Cámara Baja, articulada en los siguientes términos: "¿Por qué no les pregunta a los españoles si quieren que el dinero de sus impuestos se dedique a la atención sanitaria de medio mundo?" Este reproche busca centrar el debate en el supuesto coste ciudadano de la iniciativa, asociando la financiación pública de la sanidad a una carga para los contribuyentes españoles.

En intervenciones previas recogidas por Europa Press, Abascal ha tildado la reforma como un “crimen”, argumentando que la apertura de los servicios sanitarios españoles a los inmigrantes en situación irregular equivale, según él, a abrir “los hospitales a toda África”. El presidente de Vox fundamenta su oposición en la creencia de que este tipo de políticas generan un “efecto llamada brutal”, es decir, incentivan la llegada de más migrantes atraídos por el acceso a servicios gratuitos en el contexto de lo que denomina una “invasión migratoria”.

Europa Press indicó que otro de los ejes argumentales de la intervención de Abascal se encuentra en la denuncia del presunto mantenimiento mediante subsidios y ayudas sociales a “millones” de personas no nacionalizadas, mientras, según su versión, hay españoles en situación de vulnerabilidad económica que carecen de dichas ayudas. En ese sentido, la crítica de Vox se fundamenta en la competencia entre ciudadanos nacionales y personas migrantes por los recursos públicos, trasladando el foco del debate a la priorización en el reparto del gasto social.

El pleno de control donde tendrá lugar este intercambio está considerado uno de los escenarios habituales para los enfrentamientos entre el líder de Vox y el presidente del Gobierno sobre la política migratoria, un área en la que ambos exhiben posturas muy alejadas y han mantenido intensos cruces parlamentarios en el pasado. La estrategia de Vox busca así trasladar la controversia al centro del debate político y social, interpelando directamente a Sánchez para que dé explicaciones sobre el alcance y las consecuencias económicas de la ampliación sanitaria.

Sobre la aprobación del decreto, Europa Press detalló que la medida se inscribe en una estrategia más amplia del Gobierno para fortalecer el acceso universal al sistema sanitario y cumplir con estándares internacionales en materia de derechos humanos. Sin embargo, Vox ha insistido en que este tipo de iniciativas terminan penalizando a la ciudadanía española, tanto en términos fiscales como en la competencia por recursos públicos.

Los distintos argumentos expuestos por Abascal formarán parte del cuerpo principal de su intervención el miércoles en la Cámara Baja, donde la política migratoria volverá a ocupar un lugar central en la agenda. La pregunta al presidente del Gobierno girará en torno al sentido y la legitimidad de utilizar los fondos públicos para cubrir la atención sanitaria de personas sin regularización, instaurando así un debate sobre la priorización de las políticas sociales en el contexto español actual.

El enfoque de Vox sobre la cobertura sanitaria para extranjeros sin papeles se enmarca en su crítica más amplia al Ejecutivo, a quien acusa recurrentemente de permitir un aumento en la llegada de migrantes e incrementar el gasto social asociado. La formación argumenta que tales políticas constituyen incentivos adicionales para la migración irregular, así como una carga para los sistemas públicos, cuestión que Abascal pretende subrayar durante su intervención en el Congreso, según detalló Europa Press.