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Andalucía aprueba este miércoles en Huelva ayudas a pymes y autónomos afectados por el tren de borrascas

El consejo andaluz celebra su sesión semanal en la capital onubense, donde se prevé la aprobación de medidas económicas para impulsar la recuperación de negocios impactados por temporales, en el marco del plan anunciado por Juanma Moreno

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El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía trasladó su reunión semanal a la ciudad de Huelva justo cuando se cumplen dos meses del accidente ferroviario de Adamuz, ocurrido el 18 de enero y en el que fallecieron 46 personas, de las cuales 28 tenían origen en la provincia onubense. Según consignó el medio de comunicación, esta coincidencia reviste una carga simbólica, ya que este mismo viernes la Asociación Víctimas Descarrilamiento Adamuz ha convocado una manifestación en memoria de los fallecidos y para reivindicar mejoras en la seguridad ferroviaria, partiendo desde la estación de tren de Huelva y concluyendo en la plaza de las Monjas con la lectura de un manifiesto.

De acuerdo con lo reportado, durante la sesión de este miércoles en el Ayuntamiento de la capital onubense, el Ejecutivo andaluz prevé aprobar un paquete de ayudas diseñado para trabajadores autónomos y pymes afectados por una sucesión de borrascas que impactó en Andalucía durante los pasados meses de enero y febrero. El encuentro está previsto para dar inicio a las 10.30 horas. Tal como informó el medio, después de la reunión el presidente andaluz, Juanma Moreno, participará en el acto de colocación de la primera piedra del Materno Infantil en el Hospital Juan Ramón Jiménez y posteriormente anunciará los acuerdos adoptados.

Según lo avanzado días antes por el propio Moreno, la Junta de Andalucía prevé dar luz verde a ayudas económicas dentro del “plan de reconstrucción” aprobado semanas atrás para los negocios damnificados por los recientes temporales. Entre las medidas, el plan incluye pagos de 200 euros mensuales a autónomos durante diez meses, y subsidios de 350 euros al mes para pymes o autónomos por cada trabajador con contrato, igualmente durante un período de diez meses, informó el medio citado.

El accidente ferroviario de Adamuz, que marcó la agenda pública desde el pasado 18 de enero y generó una fuerte conmoción social, también estuvo presente en la última reunión anterior del Consejo, celebrada el 11 de marzo. Allí, detalló el medio de comunicación, la Junta de Andalucía autorizó su representación jurídica ante la causa abierta en el Tribunal de Instancia de Montoro (Córdoba), habilitando el ejercicio de acciones judiciales civiles o penales que correspondiesen. Según lo replicado por el medio, el Gobierno andaluz justificó la medida por el impacto social y personal del siniestro, y también por los efectos derivados para la administración autonómica, que tuvo que desplegar actuaciones extraordinarias por parte de diversos organismos públicos para atender la emergencia, apoyar a los familiares de las víctimas y garantizar la provisión de servicios esenciales.

Durante ese mismo encuentro del Consejo, el Ejecutivo autonómico aprobó instar a las Consejerías de Sanidad, Presidencia y Emergencias a impulsar un comisionado de seguimiento y apoyo a los afectados por el accidente ferroviario en Adamuz. Además, recordó el medio que al cumplirse el primer mes del siniestro —el 18 de febrero—, el Consejo de Gobierno se desplazó a Adamuz, donde el presidente andaluz anunció la concesión al municipio de la Medalla de Andalucía a los Valores Humanos, la Solidaridad y la Concordia, en reconocimiento al comportamiento de sus vecinos tras la tragedia.

En lo que concierne a las nuevas ayudas económicas que se abordan en Huelva, la propuesta se enmarca en el plan anunciado por Juanma Moreno para apoyar la recuperación de pequeñas y medianas empresas y autónomos azotados por el tren de borrascas que ha afectado a la comunidad autónoma. Las ayudas se destinan a paliar las consecuencias económicas y sociales derivadas de estos fenómenos meteorológicos, permitiendo a los negocios afectados retomar la actividad y sostener el empleo durante los próximos meses, según detalló el medio.

La manifestación convocada por la Asociación Víctimas Descarrilamiento Adamuz, que tendrá lugar el viernes 20 de marzo a las 18:00 horas, busca mantener vivo el recuerdo de los fallecidos y exigir transparencia en las investigaciones, así como medidas para evitar que tragedias similares se repitan. La movilización recorrerá distintos puntos de Huelva y concluirá con la lectura de un manifiesto en el centro de la ciudad, según informó la asociación y recogió el medio.

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