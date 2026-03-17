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Sánchez y el primer ministro de Países Bajos comparten su preocupación por Oriente Próximo y su "apoyo firme a Ucrania"

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el primer ministro de Países Bajos, Rob Jetten, han compartido este martes su preocupación por Oriente Próximo y su "apoyo firme a Ucrania".

Ambos dirigentes han mantenido una conversación previa al Consejo Europeo de esta semana para abordar asuntos como los conflictos en Ucrania y Oriente Próximo, el mercado único de la UE o la cooperación bilateral entre España y Países Bajos, según ha informado Sánchez en un mensaje en 'X', recogido por Europa Press.

El jefe del Ejecutivo le ha trasladado a su homólogo neerlandés que, ante un contexto internacional complejo, "Europa necesita respuestas comunes en energía, en competitividad y en la búsqueda de una respuesta a los desafíos globales".

Por su parte, Jetten, que ha valorado a España como un "valioso socio de la UE y aliado de la OTAN", ha destacado "la necesidad de fortalecer el mercado único de la UE". "Para Europa, el mercado único es clave para garantizar una posición geopolítica sólida y es el motor de nuestra economía", ha escrito también en 'X'.

El primer ministro de Países Bajos ha defendido que "es fundamental que todos vigilemos atentamente los intereses de Europa y ayudemos a proteger a nuestros socios de la UE, como lo están haciendo actualmente los Países Bajos y España con Chipre".

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