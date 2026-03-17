Los reyes visitan este martes Jaén para conmemorar el 1.200 aniversario de la capitalidad de la ciudad

La agenda real en Jaén contempla una serie de actos que incluyen recorridos por espacios históricos y culturales destacados, visitas que contarán con la presencia de diversas autoridades regionales y nacionales. Según consignó el medio fuente, el rey Felipe VI y la reina Letizia llegarán a la ciudad andaluza para sumarse a las actividades del 1.200 aniversario de la capitalidad de Jaén, una conmemoración que lleva meses en preparación tras el aplazamiento del evento inicial programado para abril de 2025, que se pospuso debido al apagón eléctrico que impactó a todo el país.

Tal como informó la fuente, el alcalde de Jaén, Julio Millán, ha dirigido un bando a la ciudadanía invitando a los vecinos a participar activamente en el recibimiento de los monarcas, resaltando el carácter inédito de esta visita para la ciudad, ya que será la primera ocasión en que Felipe VI y Letizia acudan conjuntamente como reyes. Destacó también el compromiso adquirido por la pareja real de regresar a Jaén tras la suspensión de la anterior convocatoria, lo que da un matiz especial al ambiente de este evento público.

La jornada oficial comenzará a las 12:15 horas con la llegada de los reyes a la plaza de Santa María, uno de los espacios centrales de la ciudad. Allí, los monarcas serán recibidos por el alcalde Millán, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y la ministra de Defensa, Margarita Robles, entre otras autoridades, según detalló el medio de referencia. Tras este recibimiento, Felipe VI y Letizia accederán al Ayuntamiento para saludar a los miembros de la corporación municipal, firmar en el libro de honor y posteriormente saludarán a la población desde el balcón consistorial.

Más tarde, la visita continuará con un desplazamiento a pie hasta el reformado Salón Mudéjar. A las 13:15 horas, los reyes recorrerán la exposición dedicada al aniversario de la capitalidad, una muestra que busca resaltar el legado histórico y el proceso evolutivo de la ciudad a lo largo de los siglos, informó la plataforma original.

El itinerario concluirá a las 14:00 horas en los Baños Árabes de Jaén, recinto cuya importancia histórica ha sido reconocida internacionalmente, al haber sido galardonado hace cuatro décadas con el Premio Europa Nostra por las labores de restauración y preservación. Los Baños Árabes, datados en el siglo XI y ubicados bajo el Palacio de Villardompardo, constituyen uno de los complejos de su tipo mejor conservados en Occidente, tanto en extensión como en integridad estructural, según indicó la fuente proporcionada.

La visita de los actuales monarcas como pareja a Jaén guarda antecedentes: la primera presencia conjunta data de enero de 2008, cuando entonces ostentaban el título de Príncipes de Asturias y participaron en la inauguración del Nuevo Teatro Infanta Leonor. Desde aquel capítulo han transcurrido 17 años hasta este regreso como reyes para participar en el aniversario fundacional de la capitalidad.

De acuerdo con la fuente, Felipe VI ha retornado en diversas ocasiones a Jaén con agendas institucionales independientes. En diciembre de 2017, asistió a la apertura del Museo Íbero, en abril de 2019 acudió nuevamente al Teatro Infanta Leonor para la clausura del segundo Congreso Nacional de Jóvenes Agricultores impulsado por Asaja, y en septiembre de 2021 participó en la edición de Expoliva, la Feria Internacional de Aceite de Oliva e Industrias Afines.

El seguimiento de la corona española en la provincia se extiende también a otras localidades, como la de Bailén, que recibió la visita de los reyes en julio de 2018 para los actos conmemorativos del 210 aniversario de la victoria española sobre las tropas francesas, reportó el medio de referencia.

Felipe VI ejerce, además, la presidencia de honor de la comisión organizadora de la celebración del aniversario de la capitalidad, un rol institucional que subraya el vínculo entre la jefatura del Estado y la gestión cultural de este hito histórico para Jaén.

El relato de las visitas reales a la ciudad ilustra la presencia continuada de la casa real en acontecimientos relevantes del desarrollo urbano y cultural jiennense, recogió el medio original. La celebración del 1.200 aniversario ha motivado una programación especial en la que las autoridades locales, la Junta de Andalucía y representantes ministeriales confluirán para visibilizar el patrimonio de la ciudad, que se prepara para una jornada marcada por la participación ciudadana, las exposiciones emblemáticas y los actos institucionales de relevancia nacional.