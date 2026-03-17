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El diputado del PP Miguel Ángel Sastre será el nuevo secretario general de NNGG tras la salida de Carlo Angrisano

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El diputado nacional del Grupo Popular Miguel Ángel Sastre será el nuevo secretario general de Nuevas Generaciones (NNGG), la organización juvenil del PP, en sustitución de Carlo Giacomo Angrisano, que comunicó su dimisión el pasado 8 de marzo, según han indicado a Europa Press fuentes 'populares'.

Sastre, que nació en 1996 y ocupa un escaño por Cádiz en el Congreso de los Diputados, ejercía hasta ahora como coordinador general de Nueva Generaciones, por lo que la organización juvenil que dirige Bea Fanjul ha apostado por una línea de continuidad en la Secretaría General de NNGG.

Será una Junta Directiva Nacional de NNGG la encargada de ratificar este jueves el nombramiento de Sastre --que es arquitecto-- como nuevo número dos de las juventudes del Partido Popular, cerrando así el capítulo abierto tras oficializar su salida Angrisano, su antecesor en el cargo.

ANGRISANO SE MARCHÓ DEL PP PIDIENDO EL VOTO PARA VOX

El pasado 8 de marzo Angrisano difundió un comunicado en el que anunciaba que había solicitado la baja como afiliado del partido, asegurando que "el PP ha dejado de defender los valores" por los que se afilió.

Así, explicó que se afilió en 2012 al PP "por amor a España, su identidad, su historia, su libertad" en un momento en el que "todo estaba siendo cuestionado" por "el separatismo". Sin embargo, añadió que "los partidos no empiezan a perder cuando dejan de ganar elecciones, sino cuando dejan de saber qué están defendiendo". "Y cuando un proyecto político teme más perder votos que defender lo correcto, termina perdiendo ambas cosas", afirmó.

Por ello, pidió el voto para Vox y explicó que lo hacía porque sus ideas "siguen firmes" y sus principios "inamovibles". "Ha cambiado el lugar desde el que pueden defenderse", señaló para añadir que seguirá "en la misma batalla" donde "España se defiende sin complejos".

'GÉNOVA' ASEGURA QUE LLEVABA "TIEMPO SIN TRABAJAR"

Tras conocerse su dimisión, desde 'Génova' trasladaron que Angrisano "llevaba tiempo sin trabajar, al menos para el PP". Las fuentes consultadas por Europa Press afirmaron entonces que había dejado de ejercer "hace mucho" su cargo en NNGG y que fue cesado en verano como asesor en el Parlamento Europeo.

"Como se suele decir, dimite antes de que le dimitan", agregan las fuentes, que ironizan con que su marcha no es "lo que se conoce como 'fuga de cerebros'". Tras desearle "suerte en su nueva vida", recordaron que Angrisano es sobrino de Juan Carlos Girauta, quien ejerció como portavoz de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados y que posteriormente concurrió en las listas de Vox para las elecciones al Parlamento Europeo en 2024 y es eurodiputado.

En este momento, Bea Fanjul (1991, diputada por Vizcaya en el Congreso de los Diputados) preside Nuevas Generaciones desde abril de 2021, cuando Pablo Casado lideraba el Partido Popular.

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