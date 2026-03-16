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UPL destaca su avance "significativo" al lograr "el mejor resultado de su historia" en unas autonómicas

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Unión del Pueblo Leonés (UPL) ha destacado este lunes su avance "significativo" respecto a elecciones anteriores tras obtener "el mejor resultado de su historia" en unos comicios a las Cortes de Castilla y León, que supone una representación de 3 procuradores y el 4,35 por ciento del voto en el conjunto de la Comunidad.

Este resultado, según ha explicado la formación leonesista, confirma el crecimiento sostenido e ininterrumpido de UPL en los últimos años. Según ha precisado, en las elecciones autonómicas de 2019 obtuvo el 2,04 por ciento del voto y un procurador, por lo que el respaldo electoral actual ha crecido más del doble en este periodo y triplica la representación institucional.

Además, el resultado sitúa al leonesismo a 0,65 por ciento del porcentaje necesario para constituir grupo parlamentario propio, lo que "demuestra la consolidación de un espacio político cada vez más amplio" en defensa de la Región Leonesa, según ha informado a Europa Press en un comunicado la UPL.

Al mismo tiempo, ha subrayado que durante la campaña electoral la realidad de León "ha estado más presente que nunca" en el debate público. "Todas las fuerzas políticas han tenido que hablar de los problemas de nuestro territorio y presentar propuestas para la Región Leonesa. Incluso representantes de otras formaciones han asumido públicamente posiciones leonesistas o han incorporado parte de este discurso a sus planteamientos", ha argumentado.

Este hecho refleja, según ha apuntado, que el leonesismo forma parte del debate político de Castilla y León y responde a que en las últimas décadas la Región Leonesa ha sufrido una pérdida de población cercana al 16 por ciento desde el inicio del periodo autonómico, una evolución muy diferente a la registrada en otros territorios de la Comunidad.

DEBATE "SERIO" SOBRE EL MODELO TERRITORIAL

Para UPL estos datos evidencian que el problema que afronta la Región Leonesa "no es coyuntural, sino estructural" y refuerzan la necesidad de abrir un debate "serio" sobre el modelo territorial y sobre las políticas necesarias para frenar la despoblación, recuperar empleo y garantizar servicios públicos de calidad en todo el territorio.

La candidata de UPL a la Presidencia de la Junta, Alicia Gallego, explicado que cada vez son más los ciudadanos que entienden que León, Zamora y Salamanca necesitan "una voz propia fuerte" en las instituciones y ha asegurado que UPL "seguirá trabajando con la misma responsabilidad y compromiso" para defender los intereses de la Región Leonesa. "Hoy el leonesismo es más fuerte que nunca y seguiremos trabajando para que León tenga el futuro que merece", ha concluido.

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