Feijóo, 'barones' y cargos del PP celebran con un aplauso que Mazón no sea imputado por su actuación en la dana

El pleno de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) decidió por unanimidad no investigar ni imputar al expresidente de la Generalitat Carlos Mazón por su labor durante la DANA del 29 de octubre de 2024, al considerar que no incurrió en delito y que carecía de una obligación legal específica para garantizar la seguridad ciudadana en ese contexto. Según informó Europa Press, el tribunal también indicó que no se ha acreditado la participación de Mazón en el sistema Es Alert, un canal de notificación de emergencias.

Durante una reunión de la Junta Directiva Nacional del Partido Popular (PP), el líder del partido, Alberto Núñez Feijóo, transmitió la noticia a los principales cargos de la formación. Este encuentro, originalmente convocado para valorar los resultados de las elecciones en Castilla y León, se vio marcado por la reacción inmediata de los asistentes, quienes rompieron en aplausos cuando se dio a conocer la decisión judicial relacionada con Mazón, detalló Europa Press.

La reunión contó con la presencia de los presidentes autonómicos y otros altos cargos del PP, que secundaron con entusiasmo la resolución del alto tribunal valenciano. Europa Press consignó que, aunque la instancia judicial exculpó a Mazón de delito, sí valoró como “reprobable” su comportamiento desde el punto de vista social y político. El propio Feijóo se refirió a este aspecto, destacando que el PP mantiene su compromiso con la responsabilidad política, subrayando que la asume incluso cuando las sentencias judiciales no van acompañadas de sanciones penales.

Los argumentos de la Sala centraron la exoneración de Mazón en la interpretación de la legislación vigente, que, según el TSJCV, no impone deberes específicos al entonces presidente de la Generalitat respecto a la seguridad de los ciudadanos durante fenómenos como la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA). A esto se suma la falta de pruebas que lo vinculen a decisiones operativas relacionadas con el sistema Es Alert, un canal fundamental para la gestión de alertas en situaciones de emergencia. Según publicó Europa Press, este elemento fue fundamental para cerrar la vía penal.

Carlos Mazón no estuvo presente en la reunión de la Junta Directiva, ya que dejó de formar parte de este órgano tras su salida de la presidencia de la Generalitat Valenciana. Europa Press indicó que esa ausencia no impidió que los asistentes celebraran la noticia con muestras públicas de apoyo, interpretando la resolución judicial como un respaldo a la gestión de Mazón mientras ocupaba el cargo.

Fuentes del PP consultadas por Europa Press explicaron que en la misma reunión se produjeron otras muestras de reconocimiento, entre ellas una ovación para el presidente en funciones y candidato a la reelección en Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, por los resultados electorales alcanzados en la cita de ese domingo.

La decisión del TSJCV responde a una solicitud de investigación que nació a raíz de las actuaciones del gobierno valenciano durante la DANA, fenómeno meteorológico que afectó a distintas regiones y que generó debate social y político sobre la gestión de emergencias. Aunque la máxima instancia judicial valenciana ha descartado abrir procedimiento penal, el fallo subraya la diferencia entre la ausencia de delito y la valoración política de los hechos. El medio Europa Press precisó que, según los jueces, estas valoraciones sociales y políticas quedan al margen de la jurisdicción penal.

Europa Press recabó también las reacciones dentro y fuera del PP. En el entorno del partido prevaleció la interpretación de la decisión como una señal de “seriedad” institucional y de respaldo a la línea de dirección actual. Por otro lado, el hecho de que el TSJCV señale expresamente la “reprobación” social y política ha abierto debates internos acerca de la gestión de las emergencias y la comunicación con la ciudadanía.

Durante la Junta Directiva Nacional, Feijóo abordó el tema de la responsabilidad institucional y señaló que el partido mantiene su compromiso con la rendición de cuentas ante la opinión pública, más allá de la respuesta de los tribunales. Esta declaración fue recogida por Europa Press como parte de la estrategia del PP para articular el discurso político sobre liderazgo y cumplimiento de deberes públicos.

Como parte de la cobertura sobre la decisión judicial y sus repercusiones políticas, Europa Press detalló que la resolución del TSJCV se convierte en un hito en la trayectoria pública de Carlos Mazón, quien afrontó críticas por la forma en la que se gestionaron los episodios de la DANA en la comunidad valenciana. La ausencia de cargos penales contrasta con la advertencia judicial sobre la percepción social y política del caso.

La coyuntura en la que se produce la decisión judicial añadió un elemento de tensión en la cúpula del PP, dado el contexto electoral en otras autonomías y la relevancia de los liderazgos territoriales en la definición de la estrategia nacional del partido. El medio Europa Press consignó que el caso Mazón se ha convertido en un punto de referencia en los debates internos sobre la gestión pública y las obligaciones políticas al frente de las administraciones autonómicas.