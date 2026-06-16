Espana agencias

Detenido en Burjassot (Valencia) un joven de 24 años por apuñalar mortalmente a un hombre

Guardar
Google icon

València, 16 jun (EFE).- Agentes de la Policía Nacional han detenido a un joven de 24 años de edad que se personó ayer en la Comisaría del municipio de Burjassot (Valencia) con las manos manchadas de sangre y confesó haber apuñalado y acabado con la vida de otro hombre.

Los hechos ocurrieron sobre las 18:15 horas de este lunes y los agentes del Grupo de Homicidios de la Brigada Provincial de Policía Judicial y de Policía Científica de Valencia se desplazaron al lugar, confirmando el fallecimiento y haciéndose cargo de las pesquisas para el total esclarecimiento de los hechos, según ha informado la Policía Nacional.

PUBLICIDAD

Varios medios de comunicación señalan que los hechos se produjeron en el barrio de Marxalenes de València y que el fallecido es un logopeda que trataba al hijo del presunto homicida. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El Congreso reactiva hoy la reforma de Reglamento que regula actividades con 'lobbies' incluye sanciones a diputados

Infobae

El Congreso dará hoy un paso más en la tramitación de la ley para transferir la AP-9 a la Xunta de Galicia

Infobae

El PP lleva hoy al Congreso una ley para que el CGPJ elija los jueces en instancias internacionales y no el Gobierno

Infobae

Castilla y León, Baleares y Rioja también piden empadronamiento para el abono transporte

Infobae

El argentino Silvio Rudman, nuevo técnico del Marathón

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El club de expresidentes que se sentaron ante un juez tendrá un nuevo miembro, aunque en circunstancias distintas: Zapatero será el primero en declarar como imputado

El club de expresidentes que se sentaron ante un juez tendrá un nuevo miembro, aunque en circunstancias distintas: Zapatero será el primero en declarar como imputado

Los 47 días de reuniones, mensajes y expedientes para buscar filtradores que cercan a la directora general de la Guardia Civil como una pieza más de la trama Leire

El PSOE blinda sus controles internos tras los casos de Zapatero, Ábalos o Leire Díez: más vigilancia patrimonial y expulsión por consumo de prostitución

Begoña Gómez sale del juzgado sin una decisión del juez Peinado: piden para ella juicio oral, retirada de pasaporte y prohibición de salir de España

Elisa Mouliaá podría ser detenida: planta al juez por tercera vez y agrava su situación procesal en la querella de Errejón por presuntas calumnias

ECONOMÍA

La inflación pasa factura a los españoles: menos viajes, menos ahorro y más preocupación por llegar a fin de mes

La inflación pasa factura a los españoles: menos viajes, menos ahorro y más preocupación por llegar a fin de mes

El impuesto oculto que dispara el precio de la vivienda: la plusvalía municipal sube hasta un 650% en España

En juego la ley que limita el alquiler temporal en Cataluña: el TC dirá si vulnera derechos fundamentales y excede competencias autonómicas

Los agricultores piden bloquear la entrada masiva de miles de toneladas de ‘aceite fantasma’ tunecino: “Está desplomando los precios”

El alquiler empuja a más de la mitad de los madrileños a cambiar de vida: mudanzas, pisos compartidos y fuga a las afueras

DEPORTES

Irán y Nueva Zelanda empatan en un vibrante partido con varios giros de guion: vídeo del resumen y los goles

Irán y Nueva Zelanda empatan en un vibrante partido con varios giros de guion: vídeo del resumen y los goles

Los goles y mejores jugadas del Irán-Nueva Zelanda del Mundial 2026, en vídeo: doblete de Elijah Just y reacción persa que rescata un punto

España evidencia su dependencia a Lamine Yamal y Nico Williams en su debut ante Cabo Verde en el Mundial 2026

Los goles del Arabia Saudí-Uruguay del Mundial 2026, en vídeo: así fueron los tantos y el reparto de puntos en el debut

Los goles del Bégica-Egipto del Mundial 2026, en vídeo: Lukaku y Ashour, protagonistas en el reparto de puntos