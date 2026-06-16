A España no le alcanza el ímpetu y Uruguay escapa a un rival que se luce en cada debut

Redacción Deportes, 15 jun (EFE).- El quinto día del Mundial 2026 fue el de los empates: España no pudo pasar del 0-0 con la debutante Cabo Verde, Arabia Saudí casi repite ante Uruguay el resonante triunfo de 2022 sobre Argentina, pero al final pactó 1-1, mismo resultado del Bélgica-Egipto, mientras el partido que cerró la fecha fue el más emocionante y culminó 2-2 entre Irán y Nueva Zelanda.

La selección española se quedó sin gol en su debut en el Mundial 2026. Empató con Cabo Verde tras imponer dominio y acumular sin tino ocasiones sobre la portería de Josimás Dias 'Vozinha', proclamado la figura del partido.

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'Vozinha' llegó al Mundial sin equipo tras acabar contrato con el Chaves de la segunda división de Portugal y frenó con intervenciones arrojadas el ímpetu de millonarios rivales.

Con un valor de mercado de 50.000 euros y 40 años recién cumplidos el 3 de junio, el guardameta de casi 1.90 metros vivió en Atlanta un día digno de estrella pop, con un crecimiento en redes sociales, pues de tener 50.000 seguidores, ya rebañaba 3,3 millones nada más escucharse el pitido final.

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El nuevo héroe de una nación africana de menos de 600.000 habitantes paró en seco a Lamine Yamal, Rodri, Oyarzábal y compañía, y luego emocionó al relatar a periodistas que su madre no pudo acompañarlo en Estados Unidos por los problemas financieros que le impidieron pagar por su visado.

Más allá de la emoción y las sorpresas, el resultado para España oscila entre la decepción y la preocupación, pues su panorama en el Grupo H que tenía para liderar con, al menos, 7 de 9 puntos, seguramente le llevará a la tercera y última fecha con Uruguay sin haber sellado el pasaporte para los dieciseisavos de final.

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Y con el riesgo de saber que un probable segundo puesto puede atravesar a Argentina en su camino.

En un partido en que los focos estaban atentos a las señales de recuperación de Uruguay, los Halcones Verdes estuvieron a punto de repetir la historia de su debut en el Mundial de Catar 2022, cuando de remontada vencieron a Argentina.

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Esta vez los saudíes se fueron en ventaja a los 40 minutos con un tanto del central Abdulelah Al-Amri, que facturó un rebote del portero Fernando Muslera. Y de la vigorosa reacción de la Celeste a partir del segundo tiempo se encargó el otro portero, Mohammed Al Owais, a la postre, figura del partido jugado en Miami.

Quizá se criticará a Al Owais por no resistir el impacto del remate de Maxi Araújo, con el que el extremo del Sporting firmó su primer gol mundialista en el minuto 80, pero con sus reflejos neutralizó la reacción de la Celeste, que a partir de entonces quemó las naves en pos de la remontada.

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Egipto hizo casi todo bien. Superior en el primer tiempo de su debut, cuando Amam Ashour puso de rodillas a Bélgica en el minuto 20 e ilusionó a un país con lo que pintaba como su primer triunfo mundialista.

Los Faraones derrocharon organización para recuperar el balón y salir de la presión de los Diablos Rojos con transiciones vertiginosas. Con esos argumentos pudieron ampliar a la contra.

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Pero la historia en el primer partido del Grupo G comenzó a cambiar a partir del ingreso a los 65 minutos de Romelu Lukaku, el máximo goleador de la historia de la selección belga.

Apenas 14 segundos después de haber pisado la cancha del estadio de la ciudad de Seattle, el jugador del Nápoles, justo antes de la pausa de hidratación, impuso su físico para hacerse con un espacio en el área del portero Shobeir. No necesitó tocar el balón, pero en el afán de despejar el peligro Mohamed Hany propició el empate.

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Tercer autogol en el Mundial. El primero lo anotó el 12 de junio el centrocampista paraguayo Damián Bobadilla y desató así la furia de Estados Unidos, que se impuso por 4-1.

El domingo, la FIFA despojó al capitán de Catar, Boualem Khoukhi, la autoría del tanto que el sábado dio el histórico empate 1-1 con Suiza en tiempo añadido del partido del Grupo B, y declaró que fue un autogol de Miro Muheim, defensa de la Nati.

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En el Estadio de Los Ángeles, en una cálida noche, el público aplaudió por igual a Irán y Nueva Zelanda, que se brindaron por completo, ofrecieron un buen espectáculo e igualaron 2-2 en partido del Grupo G que le bajó el telón a la jornada.

Dos veces se fue arriba el conjunto neozelandés del viral Tom Payne, con doblete de Elijah Just, pero las mismas veces los iraníes empataron mediante Ramin Rezaeian y Mohammad Mohebi. El resultado deja a todos igualados y con las mismas ilusiones de pasar de ronda.

La Federación Tunecina de Fútbol despidió al técnico Sabri Lamouchi horas después de que su selección fuera goleada por Suecia 5-1 en el partido de la primera jornada del Grupo F en Monterrey.

Lamouchi, que llegó al cargo en enero de 2026 en sustitución de Sami Trabelsi, destituido tras la eliminación en la Copa África, dirigió a los Leones de Cartago en solo cinco partidos, con un balance de un triunfo (1-0 sobre Haití), un empate y tres derrotas.

Aviso de Scaloni a España, Brasil, Ecuador, Uruguay y Paraguay

Argentina, el campeón de 2022 llega al debut de la edición de 2026, este martes con Argelia, sin lesionados, con Emiliano 'Dibu' Martínez disponible y una enseñanza que obtuvo del seleccionador Lionel Scaloni desde el último Mundial: "No es fundamental el primer partido, más allá de que es importante".

A pesar de comenzar ganando con un gol de penalti de Lionel Messi, Argentina fue sorprendida en su debut en Catar con una remontada por 1-2 de Arabia Saudí, el 22 de noviembre de 2022 en el estadio de Lusail.

Veintiséis días después de la derrota, el 18 de diciembre, la Albiceleste conquistó su tercer título mundial frente a Francia.

"Esto no se acaba en el primer partido", y sin mencionar a ningún rival, las palabras de Scaloni calzan perfectamente para selecciones que comenzaron mal la vigésima tercera edición del torneo: España, Brasil y Uruguay se estrenaron con sendos empates, Ecuador cayó fulminado en el último minuto y Paraguay fue vapuleada 4-1 por Estados Unidos.

A veinticuatro horas del debut frente a Argelia en el Grupo J, el seleccionador elogió el nivel de los Zorros del Desierto, dirigidos por el bosnio Vladimir Petkovic. "Es un buen equipo para tener cuidado y respetar. Nos va a poner las cosas difíciles", anunció en la conferencia de prensa previa al partido en Kansas City.

El debate sobre el 9 de la selección brasileña se ha encendido tras el empate con Marruecos en el debut, con voces que reclaman la presencia de Endrick en el once titular.

El joven delantero no jugó ante los africanos. Salió a calentar en la banda del MetLife Stadium y volvió al banquillo cabizbajo cuando supo que no iba a ser uno de los cinco cambios de Carlo Ancelotti.

Las imágenes de la decepción del ariete de 19 años volviendo a la caseta han corrido como la pólvora en las redes sociales.

"Pero es eso ¿no?, Pues, si pudiera, entraría, ¿no?", le dijo un frustrado Endrick, ya sentado en el banco, a Neymar, según la lectura labial hecha por la emisora Globo el domingo. El 10 lo abrazó y le dio unas palmadas en el brazo para consolarlo. EFE

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