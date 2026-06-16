El argentino Silvio Rudman, nuevo técnico del Marathón

Tegucigalpa, 15 jun (EFE).- El argentino Silvio Rudman fue anunciado este lunes como el nuevo entrenador del Marathón, de San Pedro Sula, norte de Honduras.

En un escueto comunicado, el Marathón, que perdió la final del pasado torneo Clausura con el Motagua, se dirigió a los aficionados del club para indicarles que "Silvio Rudman se ha desvinculado oficialmente este fin de semana del Club Atlético Boca Juniors de Argentina para asumir este gran reto".

PUBLICIDAD

"De ahí la prudencia y el respeto profesional con que manejamos este tema durante las últimas semanas", añade el comunicado.

Rudman, otrora jugador del Marathón, "es parte de nuestra identidad. La afición recuerda con enorme cariño su entrega y clase cuando vistió nuestra camisa en 1999. Como jugador, cuenta además con un recorrido internacional brillante en canchas de Argentina, México e Italia".

PUBLICIDAD

"Querida afición de nuestro amado Club Deportivo Marathón: hoy nos dirigimos a ustedes con el corazón lleno de orgullo y con la firme convicción de que estamos construyendo el camino hacia una nueva era de gloria. Nuestra exigencia es máxima. La historia y el escudo de esta institución nos obligan a pelear siempre por lo más alto", indicó la institución deportiva.

Señaló además, sin precisar detalles sobre cuándo asumirá Rudman y por cuántas temporadas, que la Junta Directiva ha trabajado sin descanso para construir un proyecto ganador. "Que nos devuelva la alegría que todos nos merecemos. Hoy empieza esa nueva era".

PUBLICIDAD

Rudman sustituirá en el banquillo del Marathón a su compatriota Pablo Lavallén, quien dirigió al club en las últimas dos temporadas, cerrando su participación en la final del pasado Clausura, en mayo.

Marathón, desde que se fundó La Liga, hace seis décadas, ha ganado nueve campeonatos, figura entre los cuatro mejores equipos de Honduras, junto con Olimpia, Motagua, campeón vigente, y Real España. EFE

PUBLICIDAD