Espana agencias

El argentino Silvio Rudman, nuevo técnico del Marathón

Guardar
Google icon

Tegucigalpa, 15 jun (EFE).- El argentino Silvio Rudman fue anunciado este lunes como el nuevo entrenador del Marathón, de San Pedro Sula, norte de Honduras.

En un escueto comunicado, el Marathón, que perdió la final del pasado torneo Clausura con el Motagua, se dirigió a los aficionados del club para indicarles que "Silvio Rudman se ha desvinculado oficialmente este fin de semana del Club Atlético Boca Juniors de Argentina para asumir este gran reto".

PUBLICIDAD

"De ahí la prudencia y el respeto profesional con que manejamos este tema durante las últimas semanas", añade el comunicado.

Rudman, otrora jugador del Marathón, "es parte de nuestra identidad. La afición recuerda con enorme cariño su entrega y clase cuando vistió nuestra camisa en 1999. Como jugador, cuenta además con un recorrido internacional brillante en canchas de Argentina, México e Italia".

PUBLICIDAD

"Querida afición de nuestro amado Club Deportivo Marathón: hoy nos dirigimos a ustedes con el corazón lleno de orgullo y con la firme convicción de que estamos construyendo el camino hacia una nueva era de gloria. Nuestra exigencia es máxima. La historia y el escudo de esta institución nos obligan a pelear siempre por lo más alto", indicó la institución deportiva.

Señaló además, sin precisar detalles sobre cuándo asumirá Rudman y por cuántas temporadas, que la Junta Directiva ha trabajado sin descanso para construir un proyecto ganador. "Que nos devuelva la alegría que todos nos merecemos. Hoy empieza esa nueva era".

Rudman sustituirá en el banquillo del Marathón a su compatriota Pablo Lavallén, quien dirigió al club en las últimas dos temporadas, cerrando su participación en la final del pasado Clausura, en mayo.

Marathón, desde que se fundó La Liga, hace seis décadas, ha ganado nueve campeonatos, figura entre los cuatro mejores equipos de Honduras, junto con Olimpia, Motagua, campeón vigente, y Real España. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cicatrices que enseñan: un libro en primera persona sobre el déficit de prolidasa

Infobae

Argentina se vuelve a ilusionar

Infobae

El Congreso reactiva hoy la reforma de Reglamento que regula actividades con 'lobbies' incluye sanciones a diputados

Infobae

El Congreso dará hoy un paso más en la tramitación de la ley para transferir la AP-9 a la Xunta de Galicia

Infobae

El PP lleva hoy al Congreso una ley para que el CGPJ elija los jueces en instancias internacionales y no el Gobierno

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Divorcio contencioso en Barcelona: la Audiencia confirma la pensión de alimentos de 1.200 euros mensuales para las hijas y rechaza la alegación de precariedad del padre

Divorcio contencioso en Barcelona: la Audiencia confirma la pensión de alimentos de 1.200 euros mensuales para las hijas y rechaza la alegación de precariedad del padre

El club de expresidentes que se sentaron ante un juez tendrá un nuevo miembro, aunque en circunstancias distintas: Zapatero será el primero en declarar como imputado

Los 47 días de reuniones, mensajes y expedientes para buscar filtradores que cercan a la directora general de la Guardia Civil como una pieza más de la trama Leire

El PSOE blinda sus controles internos tras los casos de Zapatero, Ábalos o Leire Díez: más vigilancia patrimonial y expulsión por consumo de prostitución

Begoña Gómez sale del juzgado sin una decisión del juez Peinado: piden para ella juicio oral, retirada de pasaporte y prohibición de salir de España

ECONOMÍA

La inflación pasa factura a los españoles: menos viajes, menos ahorro y más preocupación por llegar a fin de mes

La inflación pasa factura a los españoles: menos viajes, menos ahorro y más preocupación por llegar a fin de mes

El impuesto oculto que dispara el precio de la vivienda: la plusvalía municipal sube hasta un 650% en España

En juego la ley que limita el alquiler temporal en Cataluña: el TC dirá si vulnera derechos fundamentales y excede competencias autonómicas

Los agricultores piden bloquear la entrada masiva de miles de toneladas de ‘aceite fantasma’ tunecino: “Está desplomando los precios”

El alquiler empuja a más de la mitad de los madrileños a cambiar de vida: mudanzas, pisos compartidos y fuga a las afueras

DEPORTES

Irán y Nueva Zelanda empatan en un vibrante partido con varios giros de guion: vídeo del resumen y los goles

Irán y Nueva Zelanda empatan en un vibrante partido con varios giros de guion: vídeo del resumen y los goles

Los goles y mejores jugadas del Irán-Nueva Zelanda del Mundial 2026, en vídeo: doblete de Elijah Just y reacción persa que rescata un punto

España evidencia su dependencia a Lamine Yamal y Nico Williams en su debut ante Cabo Verde en el Mundial 2026

Los goles del Arabia Saudí-Uruguay del Mundial 2026, en vídeo: así fueron los tantos y el reparto de puntos en el debut

Los goles del Bégica-Egipto del Mundial 2026, en vídeo: Lukaku y Ashour, protagonistas en el reparto de puntos