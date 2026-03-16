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El Rey admite que hubo "mucho abuso" durante la Conquista y comportamientos de los que no "sentirse orgullosos"

Durante una exposición sobre el papel femenino en comunidades indígenas mexicanas, Felipe VI reconoció que existen episodios controvertidos en la historia, los cuales requieren análisis crítico y contextual basado en los principios y valores de la sociedad actual

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El rey Felipe VI abordó la importancia de analizar objetivamente la historia colonial y los comportamientos registrados durante la conquista de América, señalando que ciertos episodios requieren ser revisados con la mirada crítica y los valores predominantes en la actualidad. El monarca expresó este planteamiento en el marco de la inauguración de la exposición “La mitad del Mundo. La Mujer en el México indígena”, que se realizó en el Museo Arqueológico Nacional, acompañado por el embajador de México en España, Quirino Ordaz. Según informó el medio, durante su intervención, Felipe VI admitió que durante la conquista se produjeron “muchos abusos” pese a la existencia de normativas dirigidas a la protección de los pueblos originarios.

De acuerdo con la publicación, el rey señaló que las Leyes de Indias, promulgadas por los Reyes Católicos bajo el liderazgo de la reina Isabel, tenían la intención de salvaguardar los derechos de las comunidades indígenas, aunque reconoció que la realidad no correspondió completamente con esos propósitos. “Los propios Reyes Católicos, la Reina Isabel, con sus directrices, las Leyes de Indias, demostraron un afán de protección que luego la realidad hace que no se cumpla como se pretende y hay mucho abuso”, afirmó el monarca, según consignó el medio.

En su reflexión, el soberano insistió en la necesidad de estudiar estos acontecimientos históricos evitando una perspectiva excesivamente condicionada por la mentalidad actual, proponiendo un enfoque riguroso y basado en el contexto de la época. Felipe VI puntualizó que examinar estos periodos requiere entenderlos en su “justo contexto”, evitando aplicar un “excesivo presentismo moral” y otorgando prioridad a un “análisis objetivo y riguroso”. El monarca expresó la idea de que, al evaluar los hechos del pasado con los criterios y valores vigentes, como sociedad, surgen situaciones “de las que no podemos sentirnos orgullosos”, según publicó el medio.

Durante su visita a la exposición, el rey destacó que estudiar y conocer estos episodios es esencial para extraer enseñanzas, especialmente en relación con las controversias morales y éticas originadas por la forma en la que se ejerció el poder durante aquellos años. Felipe VI consideró que estos debates siguen siendo relevantes y planteó la importancia de aprender de la historia para afrontar dilemas similares en el presente. El rey sostuvo que “hay que conocerlos”, en referencia a los acontecimientos pasados, y subrayó la conveniencia de analizar los hechos con la mayor objetividad posible.

Tal como detalló el medio, la exposición “La mitad del Mundo. La Mujer en el México indígena” puso de relieve el papel de las mujeres en las comunidades indígenas mexicanas, ofreciendo un espacio para reflexionar sobre la interacción entre género, poder y cultura a lo largo de la historia compartida entre México y España. La visita contó también con la participación del embajador Quirino Ordaz, quien acompañó al monarca durante el recorrido.

Durante el evento, Felipe VI insistió en que la perspectiva histórica debe evitar simplificaciones o valoraciones actuales para garantizar una evaluación más honesta del pasado. El monarca explicó que es necesario reconocer los errores cometidos y aprender de ellos, remarcando que el ejercicio de revisión histórica contribuye al desarrollo de los principios y valores de la sociedad actual.

El medio explicó que la presencia del rey en la inauguración resaltó la importancia de fomentar el diálogo intercultural y de fortalecer el respeto por la diversidad histórica y social de México y España. La exposición sirvió como marco para abordar la complejidad de los vínculos históricos, así como para recordar los desafíos éticos y humanos que tuvieron lugar en el pasado, de los cuales es posible extraer lecciones para el presente y el futuro.

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