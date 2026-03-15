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La participación en las elecciones de CyL sube 1,33 puntos a las 11.30 hasta el 12,6%

A las 11.30 horas, el registro oficial suma 241.848 votantes en Castilla y León, con incrementos destacados en todas las provincias respecto al anterior proceso electoral, según el primer balance publicado por la Junta en su web institucional

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El balance de participación registrado a las 11.30 horas en Castilla y León muestra que la provincia de Soria alcanza el nivel más alto en ese primer corte, con un 13,77 por ciento de votantes, mientras que León presenta la menor afluencia, con un 11,86 por ciento. Estas cifras forman parte del primer recuento oficial ofrecido por la Junta, que indica un incremento generalizado respecto al anterior proceso electoral autonómico. Según informó la web institucional de las elecciones, la participación total en la comunidad hasta las 11.30 se sitúa en el 12,63 por ciento, lo que representa un aumento de 1,33 puntos comparado con los comicios de 2022. Esto se traduce en 241.848 personas ya ejercieron su derecho al voto en la jornada del 15 de marzo.

De acuerdo con los datos publicados por la Junta de Castilla y León, todas las provincias de la comunidad evidencian un crecimiento del porcentaje de participación respecto al registro equivalente de las anteriores autonómicas. En Ávila, la cifra se coloca en el 12,46 por ciento, reflejando una subida de 0,56 puntos. Burgos presenta un 12,71 por ciento, equivalente a 1,47 puntos adicionales sobre el dato previo. El caso de León, a pesar de mantener la participación más baja de la región, muestra un incremento de 1,85 puntos en términos relativos.

El medio oficial de la Junta detalla que en Palencia se alcanza el 12,79 por ciento, un alza de 1,55 puntos en comparación a la referencia de 2022. Salamanca y Segovia marcan también avances en la participación: en Salamanca se llega al 12,71 por ciento, 1,02 puntos más, mientras que Segovia contabiliza un 13,08 por ciento, 0,85 puntos por encima del dato registrado a la misma hora en la anterior convocatoria electoral. Por su parte, en Valladolid la asistencia a las urnas se sitúa en un 12,97 por ciento, lo que supone un incremento de 1,07 puntos, y en Zamora el porcentaje se eleva hasta un 12,43 por ciento, con una subida de 1,73 puntos.

Según consignó la Junta, el incremento se verifica en los primeros análisis de la jornada electoral y afecta a todas las provincias, aunque con intensidad variable. El primer balance difundido en la web institucional destaca también el dato absoluto de votantes —241.848 personas—, cifra que evidencia una movilización más significativa que la vivida en el primer tramo horario de la anterior cita autonómica. Este fenómeno, según los registros oficiales, responde tanto a un clima de mayor movilización de los electores como a las particularidades de la jornada y la organización del proceso.

Los números ofrecidos por la Junta de Castilla y León reflejan tendencias distintas en cada provincia. Mientras Soria y Segovia muestran los niveles de participación más elevados, León y Zamora mantienen porcentajes inferiores a la media regional aunque, en términos relativos, también han experimentado saltos notables respecto al proceso anterior. Esta evolución al alza, subrayada por los datos oficiales publicados por el Ejecutivo autonómico, constituye uno de los rasgos más destacados de la apertura de las urnas en la comunidad durante las primeras horas del día.

El análisis provincial realizado por la Junta, accesible a través de su página web institucional, aporta una visión desglosada del comportamiento electoral en el inicio de la jornada, con diferencias cuantitativas y relativas en cada territorio. El dato de 241.848 votantes registrado a las 11.30 horas actúa como un primer indicador del ritmo de las elecciones en Castilla y León, estableciendo comparaciones con la última experiencia electoral autonómica y marcando el desarrollo inicial del proceso.

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