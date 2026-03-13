Espana agencias

El TS se pronunciará sobre la suspensión de colaboraciones entre la UGR y universidades israelíes

El máximo órgano judicial analizará si la independencia de las instituciones de educación superior permite interrumpir vínculos académicos con entidades extranjeras por razones de derechos humanos, ante casos similares que afectan a diversos campus españoles

Guardar

APDHA y la Red Universitaria por Palestina consideran que las universidades públicas deben poder adoptar decisiones institucionales que reflejen su compromiso con los derechos humanos y el derecho internacional, argumentando que la suspensión de vínculos con entidades relacionadas con presuntas violaciones no implica discriminación, sino que responde a una actuación legítima para evitar la cooperación con instituciones que puedan estar implicadas en prácticas contrarias a estos principios. El caso, ahora en la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, definirá si la autonomía universitaria ampara este tipo de decisiones y establecerá criterios sobre los límites de la neutralidad en las universidades públicas, el alcance de su autogobierno constitucional y la relación de sus actuaciones institucionales con la protección de los derechos humanos.

Según publicó el medio, el Tribunal Supremo admitió a trámite el recurso de casación presentado por la Universidad de Granada y la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) contra el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que anuló la decisión de la Universidad de suspender su colaboración académica e institucional con universidades israelíes. Esta resolución se remonta a un acuerdo tomado por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Granada el 17 de mayo de 2024, que optó por suspender programas de cooperación académica con entidades israelíes y reforzar la colaboración con instituciones palestinas, motivado por informes de violaciones al derecho internacional humanitario en Gaza.

El proceso legal tuvo como origen el recurso de la asociación Acción y Comunicación sobre Oriente Medio (ACOM), que impugnó la medida universitaria alegando la violación de derechos fundamentales de personas e instituciones israelíes. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Granada rechazó inicialmente el recurso, considerando que la Universidad actuó bajo su autonomía constitucional, sin vulnerar derechos fundamentales, detalló el medio. No obstante, el TSJA revocó esta decisión en septiembre de 2025 al considerar que la suspensión vulneró derechos como la igualdad, la dignidad y la integridad moral, lo que llevó a que tanto la Universidad de Granada como la APDHA dieran un nuevo paso y presentaran el recurso de casación ante el máximo órgano judicial.

En su auto fechada el 5 de marzo de 2026, la Sección Primera de la Sala Tercera del Tribunal Supremo señaló que este caso ofrece un interés casacional objetivo, es decir, plantea cuestiones jurídicas que deben ser aclaradas para formar jurisprudencia. El medio detalló que el Tribunal Supremo examinará si la autonomía universitaria permite adoptar acuerdos institucionales sustentados en la protección de los derechos humanos y del derecho internacional, incluso si eso implica la interrupción de relaciones con instituciones extranjeras. El Alto Tribunal también evaluará si este tipo de decisiones universitarias pueden considerarse discriminatorias cuando no tienen como destinatarios a personas individuales, sino a instituciones vinculadas a un estado específico.

Según reportó el medio, el Tribunal Supremo subrayó el interés general del asunto y la urgencia de pronunciarse en la materia porque se están tramitando procedimientos análogos ante otros tribunales españoles, que afectan a universidades como las de Valencia, Burgos y País Vasco. Esta situación exige una interpretación uniforme que aporte seguridad jurídica en la actuación de los campus públicos ante alianzas o rupturas con instituciones extranjeras motivadas por razones de derechos humanos.

Ante la admisión del recurso, tanto APDHA como la Red Universitaria por Palestina insistieron en su defensa de la legalidad de la medida adoptada por la Universidad de Granada. Sostienen que no puede considerarse discriminatoria la suspensión de colaboraciones con entidades asociadas a presuntas vulneraciones de derecho internacional, sino que debe entenderse como una decisión institucional y proporcionada orientada a impedir la cooperación con prácticas que contravengan los principios de derechos humanos.

El recurso continuará su tramitación ante la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, que asumirá la tarea de resolver el litigio y fijar jurisprudencia, definiendo los marcos legales en los que las universidades públicas podrán pactar o suspender relaciones institucionales por motivos relacionados con la defensa de los derechos humanos y el derecho internacional, según publicó el medio.

Temas Relacionados

Tribunal SupremoUniversidad de GranadaSuspensión de colaboracionesDerechos humanosAsociación Pro Derechos Humanos de AndalucíaAcción y Comunicación sobre Oriente MedioRed Universitaria por PalestinaAndalucíaIsraelAutonomía universitariaEUROPAPRESS

Últimas Noticias

Condenado en Almería a 13 años y medio de prisión por agresión sexual y maltrato a su pareja

La resolución del tribunal encuentra probado que el acusado ejerció dominación y control sobre la víctima durante meses de convivencia, mediante violencia e intimidación, mientras un voto particular de una magistrada señala dudas sobre algunas pruebas del caso

Condenado en Almería a 13

Declaran culpable de asesinato y maltrato al acusado de matar a su exnovia en Torremolinos (Málaga)

Un jurado popular resolvió de forma unánime que el hombre juzgado por la muerte de Paula en 2023 cometió asesinato y violencia de género, según fuentes judiciales, tras escuchar las declaraciones del acusado y las partes involucradas

Declaran culpable de asesinato y

Cuatro años de cárcel para un hombre por blanquear dinero de la droga usando a su hijo de tres años

El tribunal andaluz confirmó el fallo contra quien transfería grandes sumas ilícitas a nombre de su hijo pequeño, tras demostrarse que empleaba maniobras notariales para ocultar el origen narcocriminal del efectivo intervenido en Cádiz

Cuatro años de cárcel para

ERC, Junts, Compromís y Podemos se unen para modificar las reglas del Congreso y facilitar la creación de grupo propio

La iniciativa busca reducir las barreras necesarias para formar bloques diferenciados en el Parlamento, cambiando los porcentajes de representación permitidos y garantizando una mayor presencia de minorías políticas en los órganos decisorios y en el funcionamiento legislativo

ERC, Junts, Compromís y Podemos

El TSJC confirma condena de dos años de prisión tras la agresión sexual a una turista en Tenerife

El órgano judicial ratificó la sanción a un trabajador que, según la sentencia, aprovechó el estado de intoxicación etílica de la víctima para someterla a tocamientos, exigiendo además una indemnización de 2.000 euros por daños causados

El TSJC confirma condena de
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Prisión sin fianza para los

Prisión sin fianza para los dos hermanos detenidos por el crimen de Francisca Cadenas, en Badajoz

Reino Unido e Irlanda refuerzan su cooperación militar ante las “amenazas comunes”: colaborarán en seguridad marítima o ciberdefensa

El programa de misiles ‘Deep Precision Strike’ que están desarrollando Alemania y Reino Unido: alcance de 2.000 km y fijado para 2030

1.500 policías y guardias civiles exigen mejoras salariales y reconocer su trabajo como “de alto riesgo” en una protesta en Madrid

Un repartidor detenido en Alicante por robar más de 180 cartas de Pokémon y Magic

ECONOMÍA

Qué casillas tienes que completar

Qué casillas tienes que completar en la declaración de la Renta 2026 si tienes una vivienda en alquiler

Cuánto cuesta vivir en el pueblo más frío de España: “Una auténtica nevera natural”

La subida del 30% en el precio de los huevos y del 15% en la carne de vacuno presionan al alza la inflación

El 45% de las familias tiene problemas para cubrir los gastos del coche y el 40% para comprar carne

España lidera Europa en número de graduados que trabajan fuera de su especialidad

DEPORTES

A qué hora y dónde

A qué hora y dónde ver el partido de semifinales de Indian Wells entre Carlos Alcaraz y Daniil Medvedev

De la cartera a la cantera: Arbeloa cambia la forma de trabajar del Real Madrid y pone a La Fábrica a la altura de La Masía

Mbappé progresa en su recuperación y apunta a la Champions ante el Manchester City

Carlos Alcaraz vence a Cameron Norrie y ya está en semifinales de Indian Wells

El furor de los turcos por España se traslada al partido entre el Rayo Vallecano y el Samsunspor: “Pedro Sánchez, Atatürk”