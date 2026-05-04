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El 'bob', el corte con el que Anna Wintour pasará a la historia, pura tendencia

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Inmaculada Tapia

Madrid, 4 may (EFE).- Hay cortes de pelo que definen un estilo y una personalidad durante décadas. Anna Wintour, el alter ego de Miranda Priestly en 'El diablo viste de Prada', lo tenía muy claro cuando el 'bob' triunfó siendo adolescente, un corte al que se ha mantenido fiel, y al que se han unido Lily Collins, Emma Stone o Hailey Bieber.

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"El 'bob' es tendencia siempre. Es atemporal y Anna Wintour siempre va a ser recordada -entre otras cosas- por un corte que genera identidad", afirma a EFE Iván Navarta, experto en formación de las firmas cosméticas Goldwell y Kerasilk, que asegura que sobre este corte todo lo que hay son variaciones, como los 'long bob' o 'french bob', apuestas claves de la temporada con una textura natural.

Amy Odell, la periodista especializada en estilo de vida y moda, autora del libro 'Anna: La biografía' (Debate), detalla que la atención de la directora editorial global de Vogue por su imagen no ha sido flor de un día, proviene de la adolescencia cuando compartía pupitre en el North London Collegiate School de Londres con su amiga Viviene Lasky.

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Lasky desveló a Odell que el deseo de Wintour era ser admirada por su manera de vestir. Buscaba su individualidad a través de su imagen, una manera de distanciarse de su padre Charles Wintour, un exitoso editor de periódicos, del que incluso tomaba las pastillas para fortalecer el cabello.

Fue el peluquero y empresario Vidal Sasson, un referente en peluquería, el creador en los años 60 del siglo pasado de un corte geométrico -que ha ido transformando su largo y el flequillo con el tiempo-. Causó furor entre las actrices de la época, y al que visitaba en su salón de belleza, por entonces, una desconocida Anna Wintour.

"El bob es un clásico atemporal, genera marca propia, siempre te van a recordar más con un corte con estructura, con líneas tan rectas que suelen funcionar muy bien en mujeres con alto cargo en empresas porque transmite autoridad y si eres menuda elevas mucho tu imagen", remarca Navarta.

El estilista argumenta que se trata de un estilo que "va mucho con una personalidad metódica y estructurada", al tratarse de líneas puras, cabellos más pulidos y colocados, con mucho equilibrio, que denota que nada es improvisado.

"Es un look muy calculado, de bajo mantenimiento sin mucho esfuerzo cuando tienes que transmitir buena imagen constantemente", añade Navarta, que recuerda que requiere atención profesional cada cuatro o seis semanas.

Wintour tiene una imagen "fría y distante, con un estilo que impone", una razón por la que ha decidido dar claridad al cabello porque "además de luminosidad, dulcifica y ofrece cercanía para que no sea todo tan rígido".

El secreto para acertar con un corte como este es que no sobrepase la mandíbula. El formador advierte de que la denominación 'bob' va desde tan corto como lo lleva la editora de moda, "el icónico", hasta apoyarse sobre los hombros y ligeras hondas, un estilo al que se han sumado desde la actriz Emily Blunt a la modelo Kendall Jenner y recientemente y para sorpresa de todos Demi Moore.

"Aporta mucha personalidad, no vas como todo el mundo", incide Navarta, quien añade que es especialmente favorecedor en mujeres que no son muy altas porque "ofrece una imagen más esbelta, desvía la atención hacia otro lado".

Además, indica que es determinante la estructura osea; el largo de la nuca, por ejemplo, condiciona, si el "cuello es definido, adelante, si es corto, descartado".

Un 'bob' con flequillo, un elemento que marca tanto el rostro, no todo el mundo se lo puede permitir. "Ella es menuda y con el rostro ovalado, queda bien si la frente no es pequeña", precisa Navarta, que añade que con un acabado poco estructurado aporta frescura y rejuvenece. EFE

(foto)

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EFE

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