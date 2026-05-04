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Dos detenidos por robar 2 toneladas de carril ferroviario en las vías de Silla (Valencia)

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València, 4 may (EFE).- La Guardia Civil ha detenido a dos personas por su presunta relación con el robo de 2.000 kilogramos de material ferroviario, en concreto diez tramos de carril de unos 2,4 metros cada uno, en la localidad valenciana de Silla.

Los agentes localizaron una furgoneta aparcada en las inmediaciones de las vías férreas que transcurren por el término municipal de la localidad y observaron a tres hombres en las proximidades del vehículo.

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Al percatarse de la presencia policial, uno de ellos emprendió la huida cruzando las vías del tren, para evitar su identificación, según ha informado este lunes la Guardia Civil en un comunicado.

Durante la inspección del vehículo, los agentes hallaron en la parte trasera de la furgoneta diez tramos de carril ferroviario de aproximadamente 2,4 metros cada uno, con un peso total de unos 2.000 kilogramos.

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Según las primeras investigaciones, las piezas habían sido cortadas con una lanza térmica.

Además, en el interior del vehículo se localizó un soplete de oxicorte y dos bombonas de gas de gran tamaño, supuestamente utilizadas para realizar los cortes a las vías férreas que portaban en el interior de la furgoneta.

Los detenidos son dos hombres, de 19 y 32 años y de nacionalidad española, a quienes se les atribuye un delito de hurto mientras las investigaciones continúan abiertas para tratar de identificar al tercer implicado en los hechos.

La investigación ha sido llevada a cabo por agentes del Puesto Principal de Silla y las diligencias, entregadas en los juzgados de Carlet. EFE

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EFE

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