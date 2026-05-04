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Lepe, el pueblo andaluz donde solo hay carteles electorales del PSOE

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Fermín Cabanillas

Lepe (Huelva), 4 may (EFE).- Mientras en todos los rincones de Andalucía los carteles electorales muestran las fotos de candidatos mezclados en pueblos y ciudades, en un rincón de la costa de Huelva solo se pueden ver carteles del PSOE, algo que ha levantado polémica entre los casi 30.000 vecinos de Lepe.

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Un asunto que tiene su origen en la ubicación en el calendario de la romería de la localidad, que se celebra cada segundo fin de semana de mayo en honor a Nuestra Señora de la Bella, y que ha llegado a reunir a 200.000 personas en el recinto romero ubicado a cuatro kilómetros del casco urbano.

El hecho de que siempre se celebre en el segundo fin de semana de mayo ha provocado que haya coincidido con muchas campañas electorales, y, por eso, cuando la democracia estaba ya plenamente asentada, los partidos políticos del pueblo pactaron en los años 80 que no habría ni carteles ni actos de campaña en el pueblo hasta que terminase la fiesta, pero este año se ha roto ese acuerdo.

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El primer día de la campaña electoral, el pasado viernes, algunas calles de la zona sur del municipio, Los Cruces o la Avenida de Blas Infante, amanecían con carteles electorales del PSOE en las farolas. No son muchos, ya que no llegan a la decena, pero ha provocado una importante pelea política en el pueblo y centenares de comentarios en redes sociales de los vecinos.

Para empezar, se trata de un acuerdo que nunca se ha firmado, sobre todo, según fuentes del Ayuntamiento, porque “nunca ha hecho falta y nunca se ha incumplido”.

Como se hizo este año, a la finalización de un Pleno municipal se celebra una reunión entre las portavocías de los grupos políticos en el municipio, y se refrenda el asunto verbalmente. Es el método que siempre se ha usado y siempre ha funcionado hasta hoy.

El alcalde, Adolfo Verano (PP), fue el primero en reaccionar en redes a la colocación de carteles con la imagen de María Jesús Montero: “No se rompe solo un pacto político, se rompe la palabra dada a todo un pueblo y se toca a nuestro sentimiento más profundo”, a lo que respondía la portavoz socialista, Bella Canales, que, por la misma vía, lamentaba que se usase a la patrona de la localidad para este tema.

Canales ha asegurado que el PSOE del municipio no tiene responsabilidad en este tema y que ha sido “una empresa externa” contratada por la agrupación regional socialista la que se ha encargado de colocar los carteles.

La portavoz socialista ha dicho que ella fue la primera sorprendida al ver los carteles en las farolas el viernes por la mañana, que es un tema que viene “de arriba” y no tiene por qué incumplir el acuerdo local.

Para el alcalde, se ha roto un acuerdo que supone “un compromiso con nuestras tradiciones, con nuestro pueblo, y con el sentido común”, y, sobre el argumento de que no se han colocado carteles en el recorrido que tiene que hacer la patrona de Lepe hacia el recinto romero, ha precisado que se han colocado “justo al lado” -en la farola más cercana- y ha asegurado que todo estaba planeado por los socialistas locales, que habrían indicado a la empresa el límite justo donde colocarlos para no molestar más de la cuenta a los romeros.

En las calles del municipio se puede ver ahora la curiosa imagen de que solo hay carteles de un partido político, situación que espera que vuelva a la normalidad en la madrugada del martes 12 de mayo, cuando, una vez que termine la romería, se comiencen a colocar las fotos del resto de los candidatos. EFE

fcs/fs/lml

  (Foto)(Vídeo)

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EFE

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