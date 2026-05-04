Asturias albergará los Europeos de esprint olímpico en 2028

Madrid, 04 may (EFE).- La pista asturiana de Trasona acogerá los Campeonatos de Europa de esprint olímpico de 2028, según acordaron la Federación Internacional de Piragüismo (ICF) y la Asociación Europea de Piragüismo (ECA), informó este lunes la Federación Española.

Así, la pista asturiana volverá a albergar esta competición 18 años después tras ser la sede de la duodécima edición en 2010. En este caso, a falta de confirmarse oficialmente las fechas, se disputará entre el 11 y el 14 de mayo, unos días después del clasificatorio para los Juegos Olímpicos (9 y 10).

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La elección llega tras varios meses de trabajo conjunto entre la Real Federación Española de Piragüismo y la federación autonómica, con una visita técnica a las instalaciones realizada en febrero por responsables de los organismos internacionales.

El presidente de la federación española, Javier Hernanz, ha valorado la designación como un impulso para el piragüismo nacional, al tratarse de una cita que incluye tanto los Europeos como el clasificatorio continental para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. EFE

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