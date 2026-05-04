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Montero critica que Moreno no debata en un "cara a cara" con ella por "miedo"

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Sevilla, 4 may (EFE).- La secretaria general del PSOE-A y candidata de dicho partido en las elecciones a la Presidencia de la Junta de Andalucía el 17 de mayo, María Jesús Montero, ha cargado contra el presidente andaluz y candidato a la reelección del PP, Juanma Moreno, porque no se celebre un debate "cara a cara" entre ambos por "miedo" del popular.

Montero ha señalado que la actitud de Moreno sobre esta cuestión es "lamentable" y ha afirmado que desde el PSOE han negociado la posibilidad de que se diese ese debate a dos, algo que, ha añadido, no ha sido posible por la negativa del PP.

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"El señor Moreno Bonilla no quiere debatir conmigo porque la estrategia del PP no es contar su modelo de sociedad ni contrastar políticas sanitarias o de vivienda", ha señalado la candidata socialista a los periodistas que siguen la campaña del PSOE tras sostener que la intención del líder del PP es "simple y llanamente la deshumanización del rival político".

Para Montero, el rechazo a este formato responde al "miedo" de Moreno a confrontar visiones sobre la intervención del mercado de la vivienda o el estado de la sanidad pública, y al "miedo que le tiene a discutir de sanidad, de servicios públicos, porque sabe que los está dejando en la quiebra", ha aseverado, tras confirmar que el próximo lunes participará en un debate a cinco con los candidatos de los partidos con representación parlamentaria -PP, PSOE, Vox, Por Andalucía y Adelante Andalucía-.

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Además de este primer debate en RTVE este lunes, día 4, hay otro más, esta vez en Canal Sur, en el que también estarán presentes los candidatos de los cinco partidos citados y que tendrá lugar en una semana, el lunes 11. EFE

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EFE

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