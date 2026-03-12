Espana agencias

El BAM 'Relámpago' realiza esta semana una operación de seguridad marítima en aguas de Canarias

El Buque de Acción Marítima (BAM) 'Relámpago' ha salido desde el arsenal de Las Palmas de Gran Canaria para comenzar una Operación de Seguridad Marítima (MSO) en aguas del archipiélago canario, y que se extenderá durante toda esta semana.

Esta misión se enmarca dentro de las operaciones de Presencia, Vigilancia y Disuasión (OPVD), y se desarrolla bajo el control operativo del Mando de Operaciones (CMOPS), a través del Mando Operativo Marítimo (MOM), según ha informado el Mando Naval de Canarias en nota de prensa.

Los cometidos del buque durante esta semana se centrarán en la vigilancia marítima para garantizar la seguridad de los espacios de interés nacional, así como en incrementar el conocimiento del entorno marítimo y cooperar en la libertad de navegación en diferentes áreas marítimas del archipiélago canario.

El comandante del 'Relámpago', capitán de corbeta Víctor Meijueiro Morado, expuso que estas operaciones "son fundamentales" para garantizar la seguridad marítima, proteger los intereses y mantener la estabilidad en una zona estratégica, al tiempo que asegura una "respuesta rápida ante cualquier situación que pueda afectar al normal" desarrollo de la actividad en el mar.

El BAM 'Relámpago', con base en el arsenal de Las Palmas de Gran Canaria, está integrado en la Fuerza de Acción Marítima (FAM), cuyas unidades tienen como cometido principal la protección de los intereses marítimos nacionales y el control de los espacios marítimos de soberanía e interés nacional, contribuyendo a la Acción del Estado en la Mar.

