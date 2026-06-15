Espana agencias

Aina Calvo destaca la preparación de la Policía Nacional en materia de seguridad en un marco de "constante evolución"

Guardar
Google icon
Imagen PQ4WCHSBJNE77CRMRWJ36HPDO4

La secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo, ha destacado este lunes la preparación de la Policía Nacional para garantizar seguridad en un escenario en "constante evolución" durante la clausura de la segunda edición del máster universitario en Seguridad y Función Policial, impartido por el Centro Universitario de la Policía Nacional.

Durante su discurso, pronunciado en la Escuela Nacional de Policía, en Ávila, Calvo ha incidido en que la formación especializada permitirá a los nuevos mandos "liderar equipos con solvencia para anticipar riesgos, neutralizar amenazas y actuar con la eficacia que exige la seguridad España", según ha expresado el Ministerio del Interior en un comunicado.

PUBLICIDAD

Acompañada por el director general de la Policía, Francisco Pardo, la secretaria de Estado ha destacado la preparación del cuerpo para garantizar la protección en un escenario que requiere "integridad y altura de miras" en cada decisión.

Un total de 377 agentes, entre ellos 283 hombres y 94 mujeres, han integrado esta promoción adscrita a la Facultad de Derecho de la Universidad de Salamanca. Con la finalización del presente curso académico, la cifra de funcionarios formados en este máster ascenderá a un total de 1.008.

PUBLICIDAD

En este sentido, desde el Ministerio han destacado la presencia de 94 mujeres --un 24,9% del estudiantado--. "Esto muestra la progresiva incorporación de mujeres a itinerarios de mando y responsabilidad, así como el compromiso institucional con la igualdad de oportunidades", han trasladado.

Por otro lado, el Centro Universitario de Formación de la Policía Nacional tiene previsto iniciar el próximo septiembre un nuevo máster universitario en Policía Científica, en el área de las Ciencias Forenses, en colaboración con la Universidad de Alcalá. Esta oferta se añade a los títulos ya impartidos en Ciberdelincuencia y en Derechos Humanos e Igualdad, que suman 140 alumnos matriculados en sus dos primeras ediciones.

Finalmente, durante estas actividades académicas que comenzaron oficialmente el 24 de octubre de 2022 en un acto que contó con la presidencia del rey Felipe VI, los datos oficiales constatan que 1.575 alumnos se han formado ya en las cuatro ediciones del Grado en Estudios Policiales.

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El Birmingham City ejerce la opción de compra de 7 millones por el colombiano Jhon Solís

Infobae

Luka Doncic reaparece en Madrid tras someterse a un tratamiento por lesión isquiotibiales

Infobae

El PSOE cambia el régimen de dietas, viajes y gastos tras el caso Leire

Infobae

La juez y el fiscal del caso Adamuz rechazan entregar a Renfe las llamadas al 112

Infobae

Una riña vecinal por una fiesta se salda con un tiroteo y nueve detenidos en Alicante

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Begoña Gómez llega de incógnito a los juzgados de Plaza de Castilla: se enfrenta a la retirada de pasaporte y a la apertura de juicio oral

Begoña Gómez llega de incógnito a los juzgados de Plaza de Castilla: se enfrenta a la retirada de pasaporte y a la apertura de juicio oral

Elisa Mouliaá podría ser detenida: planta al juez por tercera vez y agrava su situación procesal en la querella de Errejón por presuntas calumnias

La UCO descubre dos facturas de 53.000 euros del abogado Jacobo Teijelo al PSOE que no figuran en la documentación entregada por Ferraz

La UCO identifica a Pedro Sánchez tras las siglas “P.S.” en las agendas de Leire Díez por una anotación sobre la defensa de su hermano David Sánchez

Santos Cerdán dio vía libre a Leire Díez en los seis viajes que pagó el PSOE para actuar sobre las causas que afectaban al partido

ECONOMÍA

El impuesto oculto que dispara el precio de la vivienda: la plusvalía municipal sube hasta un 650% en España

El impuesto oculto que dispara el precio de la vivienda: la plusvalía municipal sube hasta un 650% en España

En juego la ley que limita el alquiler temporal en Cataluña: el TC dirá si vulnera derechos fundamentales y excede competencias autonómicas

Los agricultores piden bloquear la entrada masiva de miles de toneladas de ‘aceite fantasma’ tunecino: “Está desplomando los precios”

El alquiler empuja a más de la mitad de los madrileños a cambiar de vida: mudanzas, pisos compartidos y fuga a las afueras

Madrid amplía las pruebas para obtener la licencia de conductor VTC: 3.650 nuevas plazas en 10 convocatorias

DEPORTES

España vs Cabo Verde, Mundial 2026 en directo: entran Lamine Yamal y Mikel Merino en busca de la victoria

España vs Cabo Verde, Mundial 2026 en directo: entran Lamine Yamal y Mikel Merino en busca de la victoria

Los datos no mienten: monólogo absoluto de España pero con sorpresas de Cabo Verde en el debut del Mundial 2026

Vozinha, el portero ‘héroe’ de Cabo Verde que tiene 40 años y se ha convertido en el protagonista en el debut en el Mundial 2026 contra España

Del larguero de Ferran Torres al peligroso disparo de Cucurella: las pocas ocasiones de España en su debut contra Cabo Verde en el Mundial 2026

Luis de la Fuente da la sorpresa con la alineación de España para su debut en el Mundial 2026: Unai Simón en portería y Gavi de titular