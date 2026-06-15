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Luka Doncic reaparece en Madrid tras someterse a un tratamiento por lesión isquiotibiales

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San Sebastián de los Reyes (Madrid), 15 jun (EFE).- Luka Doncic, base esloveno de Los Angeles Lakers, asistió a un evento en una tienda deportiva de San Sebastián de los Reyes (Madrid) este lunes y firmó autógrafos a los aficionados allí presentes, tal y como pudo comprobar EFE, dos meses después de someterse a un tratamiento médico en el isquiotibial izquierdo.

El jugador también estuvo el pasado mes de abril en la capital española para comenzar un procedimiento que implicaba una inyección en el músculo lesionado para así acelerar su recuperación, aunque, desde entonces, no pudo regresar a tiempo para jugar los 'playoff' de la NBA con los Lakers.

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Ahora, para un evento promocional, Doncic llegó junto a su equipo de trabajo, entre los que se encontraba su fisioterapeuta personal Javier Barrio, antiguo miembro del equipo médico del Real Madrid y actual empleado 'Laker', con el que coincidió en el club blanco durante sus primeros años como profesional.

Antes de entrar al acto, el esloveno atendió a varios de los aficionados que esperaban fuera del recinto, a los que firmó amablemente varias camisetas de Los Angeles Lakers y los Dallas Mavericks con su nombre y su reconocido dorsal 77, además de alguna otra del Real Madrid.

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Está previsto que el base no regrese hasta la próxima temporada, ya que él mismo anunció en la red social Instagram su renuncia a disputar las ventanas clasificatorias para el Mundial de Catar 2027 con su país este verano para así pasar más tiempo con sus hijas, priorizando sus "responsabilidades como padre".

Hasta la lesión, Doncic disputó un total de 64 partidos la pasada temporada, con unos promedios por partido de 33,5 puntos, 7,7 rebotes y 8,3 asistencias.

Con el curso ya terminado y con los New York Knicks como flamantes campeones de la NBA, se avecina un verano movido en Los Angeles Lakers.

Con Doncic como eje sobre el que pivotar su futuro, la franquicia angelina estaría cerca de renovar el contrato del alero Austin Reaves, según informaciones de Estados Unidos.

Otro que acaba contrato es la otra gran estrella de la franquicia, LeBron James, de 41 años, que tendrá en su mano decidir el próximo paso de su carrera. EFE

(vídeo)

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