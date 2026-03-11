Pablo Durán recibe el alta y estará ante el Lyon

Después de haber completado los recientes entrenamientos sin registrar molestias, Pablo Durán, delantero del Celta de Vigo, recibió el alta médica definitiva y está habilitado para formar parte del plantel en el enfrentamiento de octavos de final de la Liga Europa ante el Olympique de Lyon. Según informó la agencia EFE, el atacante se recuperó satisfactoriamente de un esguince en el ligamento interno de la rodilla izquierda, lesión que sufrió durante el encuentro del 22 de febrero frente al Mallorca, y podrá estar a disposición del entrenador Claudio Giráldez para el partido que se disputará este jueves.

El medio EFE detalló que Durán logró completar las sesiones de entrenamiento previas al partido sin señales de dolor ni recaídas, permitiendo a los servicios médicos del club gallego concederle la autorización para competir. Esta noticia representa una novedad en la lista de disponibles para el técnico del Celta, quien recupera a una de sus piezas ofensivas justo en una instancia decisiva del torneo europeo.

En contraste con la recuperación de Durán, el Celta de Vigo afronta el duelo internacional con la ausencia confirmada de Miguel Román. El medio EFE consignó que el centrocampista estará fuera de la convocatoria por el resto de la temporada, tras sufrir una fractura en la base del quinto metatarsiano del pie izquierdo. Esta lesión se considera de largo tiempo de recuperación, por lo que el cuerpo técnico no podrá contar con él en lo que resta del calendario competitivo.

El partido de ida contra el Olympique de Lyon corresponde a una de las eliminatorias más relevantes para el equipo vigués, que busca avanzar en un torneo continental frente a un rival del fútbol francés. La reincorporación de Durán ofrece posibilidades adicionales al planteamiento táctico de Giráldez, a la vez que la baja de Román obliga a una reorganización del mediocampo.

EFE reportó que el club monitoreó de cerca la evolución física de Durán después del encuentro ante el Mallorca, donde sufrió la mencionada lesión. El cuerpo médico optó por no apresurar el retorno del jugador, priorizando la plena recuperación antes de integrarlo nuevamente a la actividad competitiva. La alta médica otorgada tras los últimos entrenamientos garantiza que el atacante se encuentra en condiciones físicas adecuadas para asumir los requerimientos del cruce en la Liga Europa.

De acuerdo con la información difundida por EFE, el alta médica de Durán reduce las limitaciones en el frente de ataque del conjunto gallego y resulta un refuerzo para el encuentro internacional. La única baja confirmada sigue siendo la de Román, quien deberá someterse a un proceso de rehabilitación extenso tras el diagnóstico de la lesión en su pie izquierdo.

La situación médica de ambos jugadores fue informada en vísperas del partido, permitiendo al entrenador Giráldez ajustar la convocatoria definitiva del plantel que formará parte del compromiso ante el Lyon. Ante el regreso de Durán al grupo, el cuerpo técnico recupera una alternativa en la delantera, al tiempo que la ausencia de Román deja una vacante en el centro del campo.

La agenda europea del Celta de Vigo coloca al equipo en un escenario de alta exigencia, con la mirada puesta en progresar dentro de la Liga Europa. Según reiteró EFE, el regreso de Durán coincide con uno de los enfrentamientos clave de la temporada para el club gallego, mientras que la lesión de Román representa la principal contingencia médica para el plantel de cara a lo que resta de la campaña.