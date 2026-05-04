Clyburn asegura que está "sano" y se preparará para "terminar la temporada con fuerza"

Barcelona, 4 may (EFE).- El alero del Barça Will Clyburn aclaró este lunes, en un mensaje publicado en su perfil personal de X, que se encuentra "sano", pese a padecer un problema de salud que le obligará a estar cuatro semanas de baja, y que se preparará para "terminar la temporada con fuerza".

"A todos los que me están contactando, estoy bien y sano. Para protegerme a mí mismo y al club, simplemente estamos siguiendo las pautas que deben tomarse durante esta situación. Todavía puedo continuar con mi vida y mis actividades de baloncesto. Aprovecharé este tiempo para un reinicio y prepararme para terminar la temporada con fuerza. Agradezco a todos los que me han contactado", escribió el jugador estadounidense.

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Minutos antes del partido que el Barça disputó el pasado domingo en el Palau Blaugrana contra el Dreamland Gran Canaria en la Liga Endesa, el club catalán anunció que Clyburn causaría baja "por un problema de salud, que ha podido ser revertido médicamente pero que precisa de un tratamiento farmacológico y de un seguimiento médico".

"El tiempo previsto sin competir, sujeto a futuras pruebas médicas, es de cuatro semanas", precisó la entidad catalana.

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Así, Clyburn se perderá las cinco jornadas restantes de la fase regular de la Liga Endesa (contra Recoletas Salud San Pablo Burgos y Valencia Basket en casa, y frente a Coviran Granada, La Laguna Tenerife y MoraBanc Andorra a domicilio), pero podría reaparecer en las eliminatorias por el título.

Actualmente, el Barça ocupa la cuarta posición del campeonato, a un triunfo de distancia del Valencia Basket y el UCAM Murcia, segundo y tercer clasificado, respectivamente, y con cuatro victorias de margen sobre la novena posición, en posesión del Surne Bilbao Basket. EFE

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