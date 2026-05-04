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Bossuyt: "No esperaba ganar"

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Redacción deportes, 4 may (EFE).- La belga Shari Bossuyt (AG Insurance-Soudal), se emocionó en la meta de San Cibrao das Viñas celebrando su "inesperada" primera gran victoria en una grande por etapas, en este caso la Vuelta a España.

"No esperaba ganar hoy, porque iba muy atrás en la subida. Pero recuperé muchas posiciones en el descenso y llegué con mucha velocidad, y creo que nadie se lo esperaba”, dijo Bossuyt.

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La belga estaba interesada en una subida dura y selectiva en el repecho cercano a meta, hecho que se produjo.

"Teníamos un plan para el esprint, pero necesitaba ver qué pasaba en la subida, si habría muchos ataques o no. Por suerte, fue una subida a un ritmo muy duro, así que pude aguantar y rematar", concluyó. EFE

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