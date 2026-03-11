El Ministerio de Transportes ha registrado 170.000 abonos únicos, la mayoría para jóvenes

Madrid, 11 mar (EFE).- El Ministerio de Transportes ha registrado desde su puesta en marcha a mediados de enero hasta ahora 170.000 abonos únicos, que permiten viajar en autobús y tren por todo el territorio nacional, con una tarifa única, de los que dos tercios han sido suscritos por jóvenes.

El secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, ha dicho este miércoles en un encuentro sobre movilidad sostenible que el abono ganará escala cuando se incorporen los viajes de larga distancia y se sumen comunidades autónomas y ayuntamientos.

El abono incluye los servicios de transporte regular por carretera de competencia estatal (autobuses interregionales) y los trenes de Cercanías y Rodalies y Media Distancia de Renfe, con una tarifa de 60 euros mensuales y de 30 euros para niños y jóvenes de hasta 26 años.

El secretario de Estado ha dicho también que las últimas borrascas de enero y febrero han tenido un impacto en el ferrocarril y en las carreteras que supera los 500 millones de euros.

Ha recordado que la inversión en ferrocarril superó en 2024 y 2025 los 5.000 millones, tanto en alta velocidad como en la red convencional, a la que el año pasado se destinó más del 50 % de la inversión total, sobre todo en las cercanías de Madrid y Barcelona.

A su juicio, es preciso mantener estos elevados ritmos de inversión para compensar el déficit estructural acumulado desde la década de 2010.

También en la conservación de carreteras se produjo ese déficit en esos años, por lo que es necesario cubrir el desfase y se invertirán 1.600 millones anuales en los próximos cuatro años, sobre todo para mantenimiento y conservación de firmes. EFE