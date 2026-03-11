Espana agencias

El Ministerio de Transportes ha registrado 170.000 abonos únicos, la mayoría para jóvenes

Guardar

Madrid, 11 mar (EFE).- El Ministerio de Transportes ha registrado desde su puesta en marcha a mediados de enero hasta ahora 170.000 abonos únicos, que permiten viajar en autobús y tren por todo el territorio nacional, con una tarifa única, de los que dos tercios han sido suscritos por jóvenes.

El secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, ha dicho este miércoles en un encuentro sobre movilidad sostenible que el abono ganará escala cuando se incorporen los viajes de larga distancia y se sumen comunidades autónomas y ayuntamientos.

El abono incluye los servicios de transporte regular por carretera de competencia estatal (autobuses interregionales) y los trenes de Cercanías y Rodalies y Media Distancia de Renfe, con una tarifa de 60 euros mensuales y de 30 euros para niños y jóvenes de hasta 26 años.

El secretario de Estado ha dicho también que las últimas borrascas de enero y febrero han tenido un impacto en el ferrocarril y en las carreteras que supera los 500 millones de euros.

Ha recordado que la inversión en ferrocarril superó en 2024 y 2025 los 5.000 millones, tanto en alta velocidad como en la red convencional, a la que el año pasado se destinó más del 50 % de la inversión total, sobre todo en las cercanías de Madrid y Barcelona.

A su juicio, es preciso mantener estos elevados ritmos de inversión para compensar el déficit estructural acumulado desde la década de 2010.

También en la conservación de carreteras se produjo ese déficit en esos años, por lo que es necesario cubrir el desfase y se invertirán 1.600 millones anuales en los próximos cuatro años, sobre todo para mantenimiento y conservación de firmes. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Los Harlem Globetrotters anuncian gira por España en mayo con motivo de su centenario

Infobae

Samu Costa se ve con Cristiano en el Mundial 2026

Infobae

Samu Costa: Demichelis es un aire fresco para el club

Infobae

El argentino Fede Pizarro seguirá ligado dos años más al REBI Cuenca

Infobae

Dos millones de personas afectadas por covid persistente: el 62 % se contagió trabajando

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Claves del juicio a la

Claves del juicio a la familia que estafó a más de 6.000 muertos cambiándoles el ataúd: todo se destapó tras la extorsión de un trabajador que guardó fotos y listas

La constructora que debe cuatro nóminas a sus trabajadores y deja al alcalde Almeida sin una promoción de 87 pisos protegidos y un centro de acogida para personas sin hogar

Los protocolos antiacoso de la Guardia Civil que fallaron a Carolina, la agente que sufrió durante cuatro años violaciones de su superior: “Es solo un momento...”

Un padre logra rebajar la pensión alimentaria a sus dos hijas: la Justicia aprecia una reducción de sus ingresos y un aumento del nivel de vida de la madre

Cazas españoles interceptan dos aviones militares rusos en el Báltico durante la operación ‘Centinela Oriental’ de la OTAN

ECONOMÍA

Rafael Alonso, experto en recursos

Rafael Alonso, experto en recursos humanos: “Hemos normalizado perder la salud por culpa del trabajo”

La guerra en Oriente Medio pasa factura a los españoles: gasolina hasta 2 euros el litro, hipotecas más caras y euríbor al alza

La polémica del bono social eléctrico: más de la mitad de las familias numerosas y los pensionistas que cobran la ayuda no la necesitan, sobre todo en Madrid

Unos hijos cuestionan el testamento de su padre porque los desheredaba: la Justicia les concede la gestión provisional de las tierras para evitar su abandono

Hacienda vigilará al sector inmobiliario en plena crisis de la vivienda: controlará desde la promoción y construcción hasta la comercialización

DEPORTES

Carlos Alcaraz vence a Cameron

Carlos Alcaraz vence a Cameron Norrie y ya está en semifinales de Indian Wells

El furor de los turcos por España se traslada al partido entre el Rayo Vallecano y el Samsunspor: “Pedro Sánchez, Atatürk”

Así era Juanito, la leyenda del Real Madrid con la que Arbeloa compara a Fede Valverde: de los valores madridistas a su conexión con la afición

El nuevo circuito de Fórmula 1 en Madrid comienza a revelar sus secretos: la primera curva de la carrera o el podio estilo Monza

David Villa regresa al Atlético de Madrid como nuevo miembro del Consejo de Administración del club