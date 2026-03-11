Espana agencias

0-1. Barcelona se impone en Río y avanza a la fase de grupos de la Libertadores

Río de Janeiro, 10 mar (EFE).- El Barcelona, con un gol tempranero del argentino Milton Céliz y una defensa sin fisuras, superó por 0-1 al Botafogo en el estadio Nilton Santos de Río de Janeiro y se clasificó para la fase de grupos de la Copa Libertadores.

El conjunto ecuatoriano hizo bueno el empate a uno del partido de ida y apeó por sorpresa al campeón de la Libertadores de 2024, que se ha desmoronado en apenas un año y ahora tendrá que conformarse con jugar la Copa Sudamericana.

Después de seis eliminatorias cantando victoria, es la primera vez que el 'Fogão' cae en la fase previa del torneo de clubes más prestigioso del continente.

El conjunto de Río envió desde el arranque muy buenas señales que se apagaron inesperadamente en el minuto 8.

Ese fue el tiempo que tardó el Barcelona en enganchar un contragolpe con una buena jugada por la izquierda que acabó con un disparo desde la frontal de Céliz.

Lo difícil pareció fácil: centro templado de Joao Rojas, Héctor Villalba baja el balón con el pecho y Tomás Martínez se lo regala al centrocampista argentino para empalar al fondo de la red.

Dio la impresión de que el arquero local Léo Linck pudo hacer algo más para evitar un tanto que rompió todo los esquemas del técnico Martín Anselmi, incrédulo ante el gol.

Fue un golpe inesperado para el cuadro albinegro, que había empezado con buenas sensaciones gracias a las acometidas del lateral Vitinho, que sigue comprando boletos para ser citado por el seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti.

Y fue una bendición para el Barcelona, que cerró todos los espacios con una férrea línea de cinco defensas.

Los de Anselmi controlaron la posesión sin mayor peligro. La falta de precisión en el pase fue uno de los grandes males del cuadro carioca.

El Botafogo salió con energías renovadas en la segunda mitad, dispuesto a por lo menos igualar la eliminatoria.

El portero del Barcelona, José Contreras, sacó de la escuadra una falta magistral de Alex Telles que levantó al público de sus asientos.

Matheus Martins y Arthur Cabral, este último entrando desde el banquillo, también gozaron de buenas oportunidades.

Mientras, el plantel oro y grana se cargaba de tarjetas amarillas y a partir del minuto 70 empezó a notar el cansancio.

Para alivio de su hinchada, Carabalí y Álex Rangel estuvieron siempre atentos al corte y Contreras se mantuvo firme entre los palos hasta el final para lograr una clasificación en tierras brasileñas que parecía impensable. EFE

