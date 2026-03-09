Sinner aplasta a Shapovalov y se mete en octavos en Indian Wells

Washington, 8 mar (EFE).- El italiano Jannik Sinner derrotó este domingo al canadiense Denis Shapovalov por 6-3 y 6-2 y se metió en los octavos de final del Masters 1.000 de Indian Wells (Estados Unidos), un torneo que aún le falta en sus vitrinas.

En esta próxima ronda, Sinner, número 2 del mundo, se medirá el martes al estadounidense Tommy Paul (n.24) o al brasileño Joao Fonseca (n.35), que se enfrentan esta noche en el desierto californiano.

El duelo de este domingo no empezó bien para Sinner, que cedió su primer juego ante Shapovalov (n.39), aunque solo fue un pequeño bache. El italiano terminó con un 85 % de puntos ganados con su primer servicio y apenas perdió 11 puntos al saque.

Además, aprovechó cuatro de las ocho bolas de 'break' de las que dispuso y cerró el partido con solo 11 errores no forzados y dos dobles faltas tras colocar un 77 % de sus primeros servicios. Una auténtica máquina.

Sinner solo necesitó 1 hora y 12 minutos para avanzar ronda, una declaración de intenciones hacia su gran rival, el murciano Carlos Alcaraz, número 1 del mundo, que avanza con paso firme por el otro lado de cuadro tras un inicio avasallador de torneo.

En su camino hacia una hipotética final el próximo domingo, además de Fonseca o Paul en octavos de final, el italiano podría cruzarse con el español Alejandro Davidovich (n.19) en cuartos de final y con el alemán Alexander Zverev (n.4) en semifinales. EFE

