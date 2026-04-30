Espana agencias

El BOE publica la derogación de la prórroga de alquileres tras el 'no' del Congreso

Guardar

Madrid, 30 abr (EFE).- El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este jueves la derogación del decreto ley de medidas en el alquiler, que permitía prorrogar dos años los contratos de alquiler vencidos entre el marzo de 2026 y diciembre de 2027 y limitaba al 2 % las actualizaciones anuales de renta, tras el 'no' del Congreso de los Diputados.

"De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86.2 de la Constitución, el Congreso de los Diputados acordó derogar el Real Decreto-ley 8/2026, de 20 de marzo, de medidas en el alquiler en respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la Guerra de Irán", recoge el BOE.

PUBLICIDAD

El decreto ley decayó este martes con los 177 votos en contra de PP, Vox, Junts y UPN, mientras que 166 votaron a favor -los grupos de la izquierda más CC- y los cinco diputados del PNV se abstuvieron.

No obstante, tras la votación, el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, anunció que llevarían este decreto al Congreso "las veces que hagan falta".

PUBLICIDAD

El decreto ley que el Congreso ha derogado, y que había impulsado Sumar dentro del Gobierno, permitía prorrogar dos años los contratos de alquiler que vencen entre el 21 de marzo de 2026 y el 31 de diciembre de 2027 y limitaba al 2 % las actualizaciones anuales de renta.

La medida afecta a algo más de un millón de contratos y a unos 2,7 millones de inquilinos, la mitad de ellos concentrados en Madrid, Cataluña y Andalucía, según datos del Ejecutivo. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Los discos de la semana: Zara Larsson va a por el verano

Infobae

Fundación lleva "bibliotecas de montaña" a parajes escondidos para alentar a la lectura

Infobae

La Bolsa española cae casi el 3 %, pendiente de resultados, el BCE y la escalada del brent

Infobae

La AEAT recuerda que nunca pide información confidencial por correo electrónico o SMS

Infobae

Incautan 62 kilos de cocaína base oculta en cajas de bombones procedentes de Ecuador

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El nuevo radar europeo con protagonismo español que protegerá los buques militares de drones y misiles hipersónicos

El nuevo radar europeo con protagonismo español que protegerá los buques militares de drones y misiles hipersónicos

Israel se desmarca de la discusión sobre Ceuta y Melilla y afirma que “no están pensando” en apoyar a Marruecos porque ahora “no es relevante”

Así operaba la primera célula de la Mocro Mafia asentada en España: liderada por el ‘Ojo’, cocaína oculta en contenedores y guardias civiles comprados que en realidad estaban encubiertos

El Gobierno de Ayuso le quita a una ‘startup’ especializada en ‘coaching’ la gestión del nuevo centro para hombres agredidos sexualmente y se lo da a una entidad sin ánimo de lucro

Antonio Maestre: “Hay que hacer el combate cotidiano de no callarse cuando escuchas un comentario racista, machista o deshumanizante”

ECONOMÍA

El Ibex 35 se desploma un 6% y pierde los 17.000 en la apertura con el petróleo disparado por encima de los 122 dólares

El Ibex 35 se desploma un 6% y pierde los 17.000 en la apertura con el petróleo disparado por encima de los 122 dólares

El crecimiento del PIB se modera dos décimas hasta el 0,6%, frenado por el sector exterior ante la guerra en Irán

El precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades este 30 de abril

Repsol dispara su beneficio un 154% en el primer trimestre gracias a la subida en el precio del petróleo

BBVA cierra el primer trimestre con un beneficio récord de 2.989 millones, un 10,8% más

DEPORTES

El Cholo Simeone carga contra la decisión arbitral tras el partido ante el Arsenal: “Para pitar un penalti en Champions tiene que ser de verdad”

El Cholo Simeone carga contra la decisión arbitral tras el partido ante el Arsenal: “Para pitar un penalti en Champions tiene que ser de verdad”

Saltan las alarmas en el Atlético de Madrid: Julián Álvarez y Giuliano Simeone son sustituidos en el duelo de Champions ante el Arsenal por posible lesión

El Atlético de Madrid y el Arsenal no son capaces de deshacer el empate en el Metropolitano y dejan la eliminatoria de Champions abierta para la vuelta en Londres

Así te hemos contado el partido de Champions entre el Atlético de Madrid y el Arsenal

Las palabras de Rafa Jódar tras su partido ante Sinner en el Mutua Madrid Open: “Ha habido momentos en los que he competido de tú a tú. Me quedo con eso”