El BOE publica la derogación de la prórroga de alquileres tras el 'no' del Congreso

Madrid, 30 abr (EFE).- El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este jueves la derogación del decreto ley de medidas en el alquiler, que permitía prorrogar dos años los contratos de alquiler vencidos entre el marzo de 2026 y diciembre de 2027 y limitaba al 2 % las actualizaciones anuales de renta, tras el 'no' del Congreso de los Diputados.

"De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86.2 de la Constitución, el Congreso de los Diputados acordó derogar el Real Decreto-ley 8/2026, de 20 de marzo, de medidas en el alquiler en respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la Guerra de Irán", recoge el BOE.

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El decreto ley decayó este martes con los 177 votos en contra de PP, Vox, Junts y UPN, mientras que 166 votaron a favor -los grupos de la izquierda más CC- y los cinco diputados del PNV se abstuvieron.

No obstante, tras la votación, el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, anunció que llevarían este decreto al Congreso "las veces que hagan falta".

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El decreto ley que el Congreso ha derogado, y que había impulsado Sumar dentro del Gobierno, permitía prorrogar dos años los contratos de alquiler que vencen entre el 21 de marzo de 2026 y el 31 de diciembre de 2027 y limitaba al 2 % las actualizaciones anuales de renta.

La medida afecta a algo más de un millón de contratos y a unos 2,7 millones de inquilinos, la mitad de ellos concentrados en Madrid, Cataluña y Andalucía, según datos del Ejecutivo. EFE

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