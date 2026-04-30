Pasan al juez los detenidos por el crimen de Jesús Tavira, vinculado a la viuda de la CAM

Alicante, 30 abr (EFE).- Los cuatro detenidos por su implicación en el crimen del empresario alicantino Jesús Tavira, en su día vinculado con el asesinato a tiros en 2016 de la viuda del expresidente de Caja Mediterráneo, María del Carmen Martínez, pasan este jueves a disposición judicial.

Aunque el plazo de 72 horas expiraba este viernes, fuentes cercanas al caso han informado a EFE de que los arrestados son trasladados esta mañana a los juzgados del Palacio de Justicia del barrio de Benalúa de Alicante para prestar declaración ante el juez.

PUBLICIDAD

El cadáver de Tavira fue hallado este martes en una vivienda de la partida alicantina de Bacarot, sepultado a dos metros de profundidad en un antiguo pozo dentro de un plástico, bajo escombros y hormigón, sobre lo que se habían colocado baldosas para disimular el enterramiento.

El empresario, de 63 años, se encontraba en paradero desconocido desde el 18 de marzo y ha sido hallado en el Bacarot en un avanzado estado de descomposición y con numerosas heridas por arma blanca.

PUBLICIDAD

La Policía Nacional detuvo al matrimonio que vivía con sus hijos en la vivienda y también arrestó a un tercer y cuarto individuo tanto por la desaparición del empresario como con su crimen y el incendio de su coche, que fue quemado el 21 de marzo en el barrio de Las Mil Viviendas.

El nombre de Tavira saltó a los medios de comunicación a raíz del crimen a tiros en 2016 de María del Carmen Martínez, viuda del expresidente de la extinta Caja Mediterráneo (CAM) Vicente Sala, porque en los días previos había mantenido más de 200 comunicaciones con el principal sospechoso, Miguel López, yerno de la víctima que fue declarado no culpable por un jurado popular.

PUBLICIDAD

Finalmente no se acreditó su vinculación y él siempre sostuvo que las llamadas se debían a una relación exclusivamente comercial con Miguel López, ya que era el propietario de un desguace de vehículos muy cercano al concesionario de coches Novocar, donde ocurrió el crimen sin resolver de María del Carmen Martínez.EFE