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La economía crece el 0,6 % hasta marzo, dos décimas menos, lastrada por el sector exterior

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Madrid, 30 abr (EFE).- La economía española ha crecido un 0,6 % en el primer trimestre del año, dos décimas menos que en el cuarto trimestre de 2025, lastrada por la debilidad del sector exterior en un contexto de conflicto en Oriente Medio y volatilidad de los precios energéticos.

De acuerdo con los datos de contabilidad nacional publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el crecimiento se ha sustentado en la demanda interna, que ha aportado 0,4 puntos, y en menor medida en la demanda externa (exportaciones e importaciones), que contribuyó con 0,2 puntos.

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El consumo de las familias aumentó un 0,6 % en los tres primeros meses del año; la inversión, un 0,1 %, y el consumo público, un 0,2 %, mientras que las exportaciones cayeron un 0,5 % y las importaciones, un 1,2 %. EFE

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