El español Eguibar, octavo en Erzurum (Turquía), donde se impone el francés Chollet

Redacción deportes, 8 mar (EFE). El español Lucas Eguibar se clasificó en la octava plaza en la prueba disputada en Erzurum (Turquía) de la Copa del Mundo de Snowboard, en una competición en la que se impuso el francés Aidan Chollet.

El español llegó a las semifinales, pero no pudo pasar el corte y quedó fuera de la final, mientras que su compatriota Álvaro Romero cayó en los octavos de final.

Tras el galo se clasificaron el alemán Leon Ulbricht y otro francés Jonas Chollet.

En la prueba femenina, el triunfo fue para la británica Charlotte Bankes, por delante de la francesa Lea Casta y la suiza Noemie Wiedmer. EFE

