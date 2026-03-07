Espana agencias

Un juez ordena a la FIA, la F1 y Ecclestone pagar 250.000 libras a Massa

Londres, 7 mar (EFE).- El expiloto brasileño Felipe Massa logró que un juez de la corte superior ordene a la Federación Internacional del Automóvil (FIA), a la administración de la Fórmula 1 y al ex dirigente Bernie Ecclestone pagarle 250.000 libras (unos 292.000 euros) en concepto de costas dentro del proceso judicial relacionado con el escándalo del Gran Premio de Singapur de 2008.

La decisión se enmarca en la demanda presentada por Massa, que reclama alrededor de 64 millones de libras en daños y perjuicios por lo ocurrido en aquella carrera, conocida como el caso "Crashgate", que el brasileño considera le hizo perder el título mundial de pilotos.

El tribunal ya dictaminó en noviembre que el piloto brasileño puede intentar recuperar daños económicos derivados de la controversia, aunque rechazó su petición de que se declare oficialmente que debería haber sido el campeón del mundo de pilotos de 2008.

Según una orden judicial conocida este sábado, los demandados deberán abonar esas 250.000 libras por los costes de la última fase del proceso y las partes deberán continuar intercambiando documentos y alegaciones.

Massa sostiene que el resultado del campeonato de 2008 estuvo condicionado por lo ocurrido en el Gran Premio de Singapur de 2008, cuando el equipo Renault ordenó al piloto Nelson Piquet Jr. provocar deliberadamente un accidente para favorecer a su compañero Fernando Alonso, que ganó la carrera.

El incidente provocó la salida del coche de seguridad y perjudicó la estrategia del brasileño, que lideraba la carrera, pero acabó decimotercero. Ese resultado fue clave en la resolución del campeonato, que finalmente ganó Lewis Hamilton por un solo punto. EFE

EFE

