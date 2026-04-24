La jueza pospone la declaración del ingeniero de la pasarela de El Bocal y le citará como investigado

El ingeniero que firmó en 2014 el proyecto de la pasarela costera de el Bocal, en Santander, que colapsó causando la muerte de seis jóvenes, declarará como investigado el próximo 5 de junio, según han informado a Europa Press fuentes personadas en la causa.

El profesional estaba citado como testigo-perito este viernes, junto a doce personas más, pero la jueza que investiga lo ocurrido ha suspendido su comparecencia y la ha pospuesto, primero al 15 de mayo -cuando están citados tres funcionarios de Costas investigados- y luego al 5 de junio.

Y lo hará también en calidad de investigado, de acuerdo con las citadas fuentes, pues la magistrada les ha trasladado que resolverá en favor del Ayuntamiento el recurso para que comparezca como tal y no como testigo.

Precisamente, la titular de la Plaza 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de la ciudad ha decidido aplazar la citación del ingeniero para resolver el recurso de reforma presentado por el Consistorio tras denegar inicialmente la petición de esta parte (resolución que tendrá que plasmar en una resolución y trasladar a todos los personados, 16 en total: ocho acusaciones y otras tantas defensas).

De este modo, comparecerá el 5 de junio, y el 15 de mayo lo harán los tres funcionarios de la Demarcación de Costas en Cantabria investigados por seis posibles delitos de homicidio y uno de lesiones, ambos por imprudencia grave, jornada en la que se practicará además toda la prueba pericial.

PROTOCOLOS DE LA POLICÍA LOCAL Y EL 112

Al margen de esto, este viernes se han practicado todas las demás declaraciones señaladas para esta jornada. Han comenzado sobre el horario previsto, a las 9.35 horas, y se han prolongado hasta pasadas las dos de la tarde.

La duración de las mismas ha oscilado entre apenas un par de minutos, en el caso de alguno de los operarios que realizaron las obras de mantenimiento de la pasarela en 2024, y hasta una hora, que es el tiempo durante el ha declarado el superior jerárquico de la agente de la Policía Local investigada.

Lo está porque el día anterior a la tragedia recibió la llamada de la gestora del 112 tras el aviso a su vez de un vecino de Monte alertando al Servicio de Emergencias Cantabria del mal estado de la pasarela, trabajadora que está igualmente investigada.

A la sesión también ha acudido el jefe de Sala del servicio, dos empleados que desempeñan la misma función que su compañera y dos efectivos policiales que igualmente realizan tareas similares a las de la agente en cuestión.

Así, teniendo en cuenta estos tiempos, y según han trasladado fuentes personadas a los periodistas, el grueso de la testifical practicada hoy se ha centrado y pivotado sobre aspectos relacionados con los protocolos de actuación del 112 y de la Policía y, también, la coordinación entre ambos. Al parecer, cada parte tiene su "versión" sobre cómo han de aplicarse, según han apuntado dichas fuentes.

Los testigos del 112 han ido acompañados de varios trabajadores, incluida la gestora investigada y el jefe del Servicio de Emergencias, Samuel Ruiz, que también acudió a la anterior ronda de declaraciones, el pasado 27 de marzo.

EL MANTENIMIENTO DE LA PASARELA SE LIMITÓ A LA BARANDILLA

En cuanto a la otra vertiente de los testimonios recabados ahora, los relacionados con el mantenimiento de la pasarela efectuado en 2024, uno de los obreros que intervino en esos trabajos ha manifestado que hizo lo que le mandaron, y que se limitó -según ha explicado- a atornillar las tablas de madera que estaban sueltas y a cambiar las barandillas.

Este hombre, ya jubilado y que trabajaba para la empresa de Torrelavega que se encargó de esas obras, ha relatado que no hicieron nada más y ha apuntado al respecto que la parte de abajo de la estructura que colapsó ni la miraron, según ha dicho, llegando a comentar en un momento dado que podían haber caído ellos al mar.

Su versión ha sido ratificada por otro de los operarios, empleado en la actualidad en otra empresa, y que ha corroborado que solo cambiaron las barandillas, nada más, así como que arreglaron otra pasarela de la senda costera, ubicada en la zona de La Maruca, aunque tanto la estructura como los trabajos hechos allí fueron distintos a los de El Bocal. El tercer obrero, que sigue en la misma firma, apenas ha estado un par de minutos dentro de la sala de vistas donde se ha practicado la prueba.

Antes que ellos ha comparecido la ingeniera citada como jefa de obra del mantenimiento, y que según ha explicado a la instructora y ante las partes no ostentaba esa condición y dicho cargo en la fecha de los trabajos realizados.

DOS CIUDADANOS QUE PASARON EL DÍA DE LA TRAGEDIA POR LA PASARELA

La sesión, desarrollada a puerta cerrada en la sala de vistas número 2 del complejo judicial Las Salesas, ha incluido las declaraciones de dos ciudadanos que frecuentaban la zona y conocían la pasarela.

Ambos han testificado que pasaron el mismo día de la tragedia -el colapso tuvo lugar sobre las 16.30 horas del 3 de marzo-, uno a pie y otro en bicicleta, y ninguno de los dos notó que 'cimbreara', según han trasladado fuentes conocedoras de su declaración, y que contrasta con lo que manifestó el vecino de Monte que llamó la víspera al 112.

Este hombre avisó a ese servicio porque a su juicio la estructura se movía, por lo que alertó así de que había riesgo de que se rompiera y alguien que pasara por encima cayera al mar y se matara, como finalmente sucedió.

En concreto, fallecieron seis jóvenes, del municipio cántabro de Camargo, Vizcaya (3), Almería y Guadalajara, y otra chica más de Álava resultó herida grave. Formaban un grupo de estudiantes del Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP) La Granja de Heras, en Medio Cudeyo, que hacían la ruta de la senda costera.

LA ROTURA DE UN HERRAJE POR CORROSIÓN

Según el informe encargado por la jueza a un perito para determinar las causas del colapso, la pasarela cedió y se rompió por un fallo de la unión de apoyo de vigas secundarias sobre principales tras la rotura de un herraje por efecto de la corrosión.

La magistrada cree que la falta de mantenimiento del puente podría constituir una "negligencia grave" que justifica la acción penal por posible comisión de seis delitos de homicidio y otro delito de lesiones (todos por imprudencia grave) frente a los tres funcionarios de Costas que declararán el próximo 15 de mayo.

Se trata del jefe de la Demarcación en Cantabria, José Antonio Osorio -como director de Obras del proyecto de la senda costera de 2014 al que pertenece la estructura siniestrada-; el jefe de Servicio de Proyectos y Obras, Enrique Rodríguez Sánchez, y su antecesor en el cargo desde que se instaló la infraestructura y hasta mayo de 2023, cuando se jubiló, y que también está ya personado en la causa.